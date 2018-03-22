В чём заниматься фитнесом этой весной: 3 отличных варианта

Боди-балет в Onzie

Боди-балет сделает тело гибким, сильным и грациозным, а осанку выразительной. Чтобы каждое движение было гармоничным и лёгким, важно подобрать одежду, которая не только создаст красивый силуэт, но и подарит полную свободу движений. В весенней коллекции американского бренда Onzie, героиней которой стала балерина Ariana Emnace, как раз есть такая форма. Вставки из сетки, несмотря на кажущуюся хрупкость, выдержат любые спортивные испытания, яркие принты красиво сочетаются между собой, а крой позволит выполнить гранд батман с плие так, будто вы для них рождены.

Здесь уделяется большое внимание девушкам с разными типами фигур. Так, например, для миниатюрных спортсменок дизайнеры предлагают midi — завышенные укороченные легинсы: широкий пояс подчеркнёт талию, а правильная длина гарантирует отсутствие лишних складок возле щиколотки. В дополнение к ним можно подобрать бра с удобной плотной резинкой, обеспечивающей отличную поддержку груди большого размера. В производстве используется микрофибра — материал, который дышит и выталкивает влагу на поверхность во время интенсивных тренировок.

Силовая тренировка в Tonic

Классические упражнения вроде выпадов, становой тяги и планки всего за месяц способны подтянуть тело, главное — регулярно их выполнять. Для тех, кто в жизни и в зале предпочитает функциональные лаконичные модели, подойдут фитнес-комплекты Tonic. Этой весной канадский бренд экспериментирует с графикой и линиями, но остаётся верным себе — в изделиях продумана каждая деталь. Например, топы снимаются одним движением благодаря удобным молниям, а в легинсах есть мини-карман для важных мелочей.

Йога в Maaji

Если вы только начали заниматься йогой, позаботьтесь о том, чтобы одежда позволяла инструктору наблюдать за вашей техникой выполнения асан. Так он сможет вовремя их скорректировать. Стилисты FV Sport рекомендуют новинки из коллекции Maaji — они подойдут и для динамичной аштанга-виньясы, и для более плавной хатха-йоги. Яркие тропические принты заряжают энергией, а благодаря фактуре материала будто сияют на солнце. Кстати, в этом сезоне спортивная линейка колумбийского бренда пополнилась и повседневными моделями. Магазины FV Sport в Москве:

Универмаг «Цветной», 2 этаж

ТЦ «Метрополис», 3 этаж

ТРЦ «Океания», 3 этаж

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