Шесть аксессуаров, которые помогут выглядеть на миллион

Белая обувь

Фото: Cornel Cristian Petrus/REX/Shutterstock Белоснежные ботильоны моментально стали фаворитами весенне-летнего сезона. Это звание они заслужили: дерзкие модели привлекают внимание. Модницы доказали, что светлая обувь прекрасно смотрится и с любимыми джинсами, и с цветочным платьем.

Поясная сумка

Фото: Cornel Cristian Petrus/REX/Shutterstock Яркий аксессуар триумфально вернулся из 90-х и полюбился многим. Возможно, причина популярности кроется во всеобщем увлечении спортивной тематикой. Поясная сумка моментально делает образ динамичным. Стоит присмотреться к моделям из яркой кожи (в том числе искусственной), а также из парусины.

Платок с узором

Фото: Cornel Cristian Petrus/REX/Shutterstock Эта деталь придаст французского шика любому аутфиту. Платок многофункционален: его можно красиво повязать вокруг шеи, украсить им прическу или ручку любимой сумки. Он оживит наряд в пастельной или серой гамме.

Пояс

Фото: Cornel Cristian Petrus/REX/Shutterstock Акцент на талии — беспроигрышный ход. В тренде разные модели: широкие ремни, узкие и классические. Ремень можно носить поверх строгого пальто, а также с брючным костюмом и романтичным платьем.

Пояс широкий в Sportalm, цена: от 3 329 руб.,

заказать: +7 (812) 640-80-40 Ремень кожаный в Milano Moda, цена: 4 950 руб.

со скидкой 50%, заказать: +7 (800) 333-44-87 Фуражка

Фото: Wayne Tippetts/REX/Shutterstock Этот аксессуар позволит выглядеть так, будто вам предстоит кругосветное путешествие, а не ленивый шопинг. Модницы без ума от фуражки: за козырьком так легко казаться загадочной и романтичной. Головной убор носят с тренчем, пальто, косухой. Цвета варьируются от угольно-черного до бежевого.

Носки напоказ

Фото: REX/Shutterstock Носки с туфлями или босоножками уже не первый сезон считаются стильным решением (и к тому же тепым). Это эффектное сочетание не требует больших инвестиций. Рекомендуем присмотреться к носкам пастельных оттенков и принтам.

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