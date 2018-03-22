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Шесть аксессуаров, которые помогут выглядеть на миллион
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Шесть аксессуаров, которые помогут выглядеть на миллион 

Я Покупаю 4 часа назад
Фото: Я Покупаю
Белая обувь
Фото: Cornel Cristian Petrus/REX/Shutterstock Белоснежные ботильоны моментально стали фаворитами весенне-летнего сезона. Это звание они заслужили: дерзкие модели привлекают внимание. Модницы доказали, что светлая обувь прекрасно смотрится и с любимыми джинсами, и с цветочным платьем.
Поясная сумка
Фото: Cornel Cristian Petrus/REX/Shutterstock Яркий аксессуар триумфально вернулся из 90-х и полюбился многим. Возможно, причина популярности кроется во всеобщем увлечении спортивной тематикой. Поясная сумка моментально делает образ динамичным. Стоит присмотреться к моделям из яркой кожи (в том числе искусственной), а также из парусины.
Платок с узором
Фото: Cornel Cristian Petrus/REX/Shutterstock Эта деталь придаст французского шика любому аутфиту. Платок многофункционален: его можно красиво повязать вокруг шеи, украсить им прическу или ручку любимой сумки. Он оживит наряд в пастельной или серой гамме.
Пояс
Фото: Cornel Cristian Petrus/REX/Shutterstock Акцент на талии — беспроигрышный ход. В тренде разные модели: широкие ремни, узкие и классические. Ремень можно носить поверх строгого пальто, а также с брючным костюмом и романтичным платьем.
Пояс широкий в Sportalm, цена: от 3 329 руб.,
заказать: +7 (812) 640-80-40  Ремень кожаный в Milano Moda, цена: 4 950 руб.
со скидкой 50%, заказать: +7 (800) 333-44-87  Фуражка
Фото: Wayne Tippetts/REX/Shutterstock Этот аксессуар позволит выглядеть так, будто вам предстоит кругосветное путешествие, а не ленивый шопинг. Модницы без ума от фуражки: за козырьком так легко казаться загадочной и романтичной. Головной убор носят с тренчем, пальто, косухой. Цвета варьируются от угольно-черного до бежевого.
Носки напоказ
Фото: REX/Shutterstock Носки с туфлями или босоножками уже не первый сезон считаются стильным решением (и к тому же тепым). Это эффектное сочетание не требует больших инвестиций. Рекомендуем присмотреться к носкам пастельных оттенков и принтам.
Узнайте больше о модных трендах 2018 года:
Модные пальто: главные цвета весны-2018 Какие джинсы будут в моде в 2018 году, а какие пора выбросить? Модные сапоги на весну-2018: пять главных трендов
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