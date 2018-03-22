По рукописям первого стритстайл-фотографа Билла Каннингема выпустят книгу 

Родственники фотографа Билла Каннингема, ушедшего из жизни в 2016 году в возрасте 87 лет, нашли его мемуары, написанные прямо перед смертью — о молодости, любви к фотоисскусству и работе в фэшн-индустрии. При жизни Каннингем был закрыт и не рассказывал о своей судьбе друзьям и коллегам, поэтому рукопись тут же стала достоянием общественности и была продана издательству Penguin Press.
«Это очень красивая история о молодом, артистичном человеке, который находит свой путь в большом городе и в богемном мире, которого уже не существует», — рассказал о книге издатель Кристофер Ричардс. По его словам, мемуары выйдут в сентябре 2018 года и будут продаваться по всему миру.
Напомним, Билл Каннингем переехал в Нью-Йорк, бросив Гарвардский университет. Он открыл небольшой магазин со шляпками, в который заходили Мэрилин Монро, Джоан Кроуфорд и Джинджер Роджерс, но, отслужив в армии, бросил бизнес и начал работать журналистом. Билл писал для глянца о модных тенденциях и новых дизайнерах, именно он открыл для американцев талант Жана-Поля Готье.
Фотография для него была лишь хобби, пока он однажды не заснял Грету Гарбо — спонтанно, без спроса, утверждая, что заинтересовался только ее пальто. После снимков, опубликованных в The New York Times, знаменитости стали сами искать Каннингема в толпе и позировать для его хроники. «Мы все наряжались для Билла», — однажды сказала главный редактор Vogue Анна Винтур. О его революции в мире моды и фотоискусства снят фильм «Трибьют: Билл Каннингем, Нью-Йорк», который вышел в 2010 году и впервые рассказал о жизни маэстро.