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Анна Нетребко в полосатом пальто слилась с решеткой
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Анна Нетребко в полосатом пальто слилась с решеткой 

WDay.ru 4 часа назад
Фото: WDay.ru
Звезда не боится шутить над собой и иногда выглядеть нелепо.
Ай да Анна, вот ведь правду говорят: по-настоящему великий человек не боится иногда подшутить над собой и специально выглядеть нелепо в глазах своих поклонников, потому что и так ощущает себя самодостаточным, состоявшимся — такому не надо никому ничего доказывать и пытаться выглядеть лучше, чем есть на самом деле. Напротив, шутки ради можно устроить, к примеру, модный конфуз.
Так и поступила самая известная оперная певица наших дней, великолепная Анна Нетребко. Она прогулялась вдоль… решетки главного жилища английской королевы — Букингемского дворца. Казалось бы, все ничего, да благодаря полосатому рисунку на пальто, она натурально слилась воедино с ландшафтом!
«Сольемся с решеткой Букингемского дворца», — и сама признала оперная дива на подписи к снимку, выложенному ею в Instagram. А ведь для того, чтобы заметить, что рисунок пальто и решетки гармонируют друг с другом, надо обладать хорошим воображением — ведь далеко не у каждого гулящего в чем-то полосатом есть подобное фото! Оценив модную шутку знаменитости, ее поклонники в комментариях также отметили, что само пальто и без решетки очень ей к лицу, а его вертикальный рисунок делает знаменитость, которая сейчас в отличной форме, еще чуточку стройнее.
Был случай
Это далеко не первый раз, когда Анна Нетребко радует своих подписчиков такими вот модными выходками. Так, недавно на оперу в Большой театр она пришла… с подушкой вместо клатча. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.
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