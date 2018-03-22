Самые стильные звездные братья и сестры

О стиле этих двоих уже сейчас можно слагать легенды. Звездные дети актера Уилла Смита и его красавицы-жены Джады Пинкетт-Смит давно завоевали первенство в гонке за самых стильных детей знаменитостей. Уиллоу показывает свои крутые наряды еще во времен съемок клипа на ее дебютный сингл и хит Whip my hair (ей тогда было 10, если что). Сейчас Уиллоу стала музой Крла Лагерфельда и каждое ее появление на публике можно зарисовывать и вешать вместо картины. Не отстает от сестренки и ее старший брат Джейден. Парень выбирает самые необычные образы, от которых мы всегда в восторге. Вот ведь семейка!

Амелия Грей Хэмлин, (16) и Делайла Бель Хэмлин, (19)

Те, кто уже устал от Джиджи и Беллы Хадид , знакомьтесь — Делайла и Амелия Хэмлин. Девушки родились в семье актеров Лизы Ринны (Мелроуз плейс) и Гарри Хэмлина (Закон Лос-Анджелеса). В грандиозных планах у красоток конечно, модельная карьера, а прокладывать себе путь на подиумы именитых домов моды красотки начали, как оно и завелось, с показа Dolce&Gabbana и мест в первом ряду на Sonya Rykiel и Tommy Hilfiger. Но пока что сестры радуют нас, в основном, своим крутым стилем: обе предпочитают ультрамодные и сексуальные вещи, хотя Амелия часто отдает предпочтение черному.

Гарри Брант (19) и Питер Брант (24)

Сыновья супермодели 90-х Стефани Сеймур и магната Питера Бранта старшего ведут гедонистический образ жизни, только ленивый не сравнивает их с героем сериала «сплетница» Чаком Бассом (хотя Гарри больше напоминает нам Пьеро из «Буратино»). Крестной мамой Питер зовет Наоми Кэмбелл, а отцом — Аззедина Алайя. Старший из братьев часто пестрит в таблоидах то из-за своего совсем нескромного поцелуя с матерью на пляже, то объявлением, что он гей, то романом с греческой принцессой, то громкими вечеринками. Братья капризны и экстравагантны, но надо отдать им должное — выглядят они всегда элегантно и эффектно.

Кайя (16) и Пресли (18) Гербер

Очень надеемся, что Кайя выйдет из тени своей знаменитой мамы, ведь она по-настоящему крутая! В свои 16 она уже выпустила совместную коллекцию с Карлом Лагерфельдом , отметилась на подиуме почти каждого Дома моды, ну и, конечно, выражаем восторг ее фотосессиям и модельной работе. И если в журнальных съемках стилисты придерживаются парижского шика, то в жизни Кайя одевается, как обычный подросток (ну, почти). Девушка очень любит кожаные брюки скинни и и юбки мини. А ее брат, который ничем не уступает сестре и часто позирует с известными моделями, тоже может дать парочку советов о том, как следует одеваться парням-подросткам. Главная его фишка — кожаные куртки и бомберы. И все бегом смотреть их новый совместный кампейн Calvin Klein! Мы в восторге!

Как выяснилось, у французской топ-модели и актрисы Летиции Касты есть еще и как две капли воды похожая на нее сестра –Мари-Анж. Сестры впечатляют нас не только выдающимися внешними данными, но и умением стильно одеваться. Они грандиозно сочетают французский стиль и модные тренды. А еще девушки всегда выглядят так, будто потратили на сборы не больше 30 минут, но при этом могут заткнуть за пояс любого, кто провел в окружении стилистов и визажистов сутки.