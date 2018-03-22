Татьяна Терешина показала фото без нижнего белья

Певица Татьяна Терешина опубликовала в Инстаграме фото в необычном образе.

Для фотосессии артистка выбрала блестящую короткую юбку и жакет, прикрывающий обнаженное тело. «Без нижнего, без верхнего, без всякого…», — подписала фото Терешина. Поклонники отметили, что новый нежно-розовый цвет волос сделал образ певицы более ярким и интересным, некоторые читатели сравнили Татьяну с куклой Барби.

Терешина давно заявила о себе, как о «женщине без комплексов», которая любит быть в центре внимания и совсем не боится казаться «слишком яркой». «Недавно была съемка для портала и совсем скоро вы сможете прочитать мое эксклюзивное интервью», — отметила певица.

Фанаты Терешиной признали, что артистка вместе с командой стилистов умеет создавать достаточно откровенные, провокационные образы, которые не кажутся пошлыми, и этим привлекают новых поклонников.