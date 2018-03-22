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Татьяна Терешина показала фото без нижнего белья
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Татьяна Терешина показала фото без нижнего белья 

Russianshowbiz.info 3 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
Певица Татьяна Терешина опубликовала в Инстаграме фото в необычном образе.
Для фотосессии артистка выбрала блестящую короткую юбку и жакет, прикрывающий обнаженное тело. «Без нижнего, без верхнего, без всякого…», — подписала фото Терешина. Поклонники отметили, что новый нежно-розовый цвет волос сделал образ певицы более ярким и интересным, некоторые читатели сравнили Татьяну с куклой Барби.
Терешина давно заявила о себе, как о «женщине без комплексов», которая любит быть в центре внимания и совсем не боится казаться «слишком яркой». «Недавно была съемка для портала и совсем скоро вы сможете прочитать мое эксклюзивное интервью», — отметила певица.
Фанаты Терешиной признали, что артистка вместе с командой стилистов умеет создавать достаточно откровенные, провокационные образы, которые не кажутся пошлыми, и этим привлекают новых поклонников.
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