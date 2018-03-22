Blake Patterson и Heron Preston на MBFWRussia

Коллекции Blake Patterson и Heron Preston попали в streetstyle-отчеты из Москвы

C 10 по 14 марта в Москве прошел 36-й сезон Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Коллекция американского дизайнера Blake Patterson, ранее представленная на платформах ebay , poshmark и etsy появилась на улицах Москвы и попала в объективы фотографов иностранных изданий на стритстайле Недели моды.

Vogue.com, Buzzfeed, Medium, Superpaper и другие уже опубликовали сотни фотографий из Москвы.

Публикация от HYPEBEAST Style (@hypebeaststyle) 16 Мар 2018 в 3:20 PDT Среди звезд streetstyle также был отмечен дизайнер Heron Preston.

Напомним, что ранее пресс-служба Российской недели моды отметила, что этот сезон Mercedes-Benz Fashion Week Russia стал рекордным по вниманию со стороны международных СМИ. Россия находится в фокусе внимания всего мира, а российская мода оказалась основным источником ярких новостей из Москвы.

На неделю моды #MBFWRussia аккредитовались десятки изданий из США, Великобритании, Германии, Италии, Франции, Китая, Кореи, Японии, в том числе WWD, Purple, Buzzfeed, Fashionista, I-D, Forbes , Huffington Post, Vanity Fair, Welt, Yahoo.com и многие другие. В Москву приехали корреспонденты редакций журналов Vogue из США, Италии, Китая и Японии, Elle из США, Франции и Канады. Телеканал Euronews открыл специальный раздел на сайте, посвящённый Mercedes-Benz Fashion Week Russia.

Телеканал Fashion TV осуществлял прямые трансляции на своих интернет-платформах и поддерживал показы в соцсетях. Blake Patterson

На выставке DEBUT SHOWCASE, Блейка заметили продюсеры из «Проекта подиум», который был удостоен премии Emmy Award. Летом 2015 года Блейк прошел кастинг на 14-й сезон шоу. Во время проекта Блейк выиграл конкурс на производство из нетрадиционных материалов для Macy's FRONT ROW 2015. В 2016 году Блейк создал совместную коллекцию для женщин и мужчин, в которой объединил классику, модерн и экстравагантность. Его дизайн всегда запоминается и выражает уверенность, женственность, утонченность, порой страсть.

Блейк Паттерсон специализируется на индивидуальном пошиве коктейльных и вечерних платьев, комбинезонов и других вещей.

Коллекции Блейка были опубликованы в таких изданиях, как San Francisco Chronicle, California Apparel News, Feminine Magazine, Superior Magazine, deVour, Forbes и Haute Living. Кроме того, Блейк создал костюмы для нескольких голливудских независимых фильмов, включая Headshop режиссера Кима Басса . Блейк в настоящее время проживает в Лос-Анджелесе, Калифорния.

Титульный партнер Недели моды — Mercedes-Benz.

Партнеры MBFW Russia: IWC Schaffhausen (Официальный партнер), Aizel.ru (Официальный партнер), glo (Официальный партнер), L’Oréal Professionnel (Официальный стилист), Mary Kay (Официальный визажист), DHL (Официальный логистический партнер), «Метрополь» (Официальный отель), «Ласка» (Официальный партнер)

За происходящим на подиумах Mercedes-Benz Fashion Week Russia можно следить из любой точки мира с помощью прямой трансляции на сайте www.mercedesbenzfashionweek.ru

Дополнительная информация:

Facebook, ВКонтакте и Twitter. Следите за новостями Mercedes-Benz Fashion Week Russia на официальном сайте www.mercedesbenzfashionweek.ru , а также в Instagram

Официальный хештег мероприятия — #MBFWRussia