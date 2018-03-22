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Кафельникова поддержала Ульяну Сергеенко
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Кафельникова поддержала Ульяну Сергеенко 

Клео.Ру 3 часа назад
Фото: Клео.Ру
Алеся Кафельникова восстановилась после курса реабилитации и сейчас занимается любимым делом. Девушка увлеченно постит в Insta снимки лукбука кутюрной весенне-летней коллекции Ulyana Sergeenko. Более того, Кафельникова называет Сергеенко своей королевой.
Публикация от Алеся Кафельникова (@kafelnikova_a)
21 Мар 2018 в 6:59 PDT  Накануне Алеся опубликовала совместный снимок с Ульяной и Натальей Водяновой. Подпись к фотографии гласит: «С моими королевами…»
Публикация от Алеся Кафельникова (@kafelnikova_a)
20 Мар 2018 в 6:27 PDT  Подписчики поздравляют Алесю с многообещающим сотрудничеством. Однако авторитетные модные колумнисты настроены довольно скептично — в январе Сергеенко оказалась героиней громкого скандала на Неделе моды в Париже. Дизайнер процитировала фразу из песни Канье Уэста в пригласительном на показ, после чего Ульяну обвинили в расизме.
Блогер Лена Миро заявила, что «карьера модельера Ульяны Сергеенко на Западе накрылась медным тазом». «Если наши гламурные матрешки сделают вид, что ничего такого не произошло, и продолжат целоваться на тусовках с Сергеенко как ни в чем не бывало, они рискуют остаться без рекламных контрактов», — рассуждала Миро.
Впрочем, Кафельникова, похоже, предпочитает не вникать в подобные тонкости.
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