Кафельникова поддержала Ульяну Сергеенко

Алеся Кафельникова восстановилась после курса реабилитации и сейчас занимается любимым делом. Девушка увлеченно постит в Insta снимки лукбука кутюрной весенне-летней коллекции Ulyana Sergeenko. Более того, Кафельникова называет Сергеенко своей королевой.

Публикация от Алеся Кафельникова (@kafelnikova_a)

21 Мар 2018 в 6:59 PDT Накануне Алеся опубликовала совместный снимок с Ульяной и Натальей Водяновой . Подпись к фотографии гласит: «С моими королевами…»

Публикация от Алеся Кафельникова (@kafelnikova_a)

20 Мар 2018 в 6:27 PDT Подписчики поздравляют Алесю с многообещающим сотрудничеством. Однако авторитетные модные колумнисты настроены довольно скептично — в январе Сергеенко оказалась героиней громкого скандала на Неделе моды в Париже. Дизайнер процитировала фразу из песни Канье Уэста в пригласительном на показ, после чего Ульяну обвинили в расизме.

Блогер Лена Миро заявила, что «карьера модельера Ульяны Сергеенко на Западе накрылась медным тазом». «Если наши гламурные матрешки сделают вид, что ничего такого не произошло, и продолжат целоваться на тусовках с Сергеенко как ни в чем не бывало, они рискуют остаться без рекламных контрактов», — рассуждала Миро.

Впрочем, Кафельникова, похоже, предпочитает не вникать в подобные тонкости.