Бренд модной одежды Monki призывает творить добро

Модный бренд Monki верит, что любовь и доброта способны изменить мир к лучшему. Именно поэтому в этом сезоне бренд не только предлагает стильную одежду, но и совершать добрые поступки.

Первым делом бренд запустил проект «Контракт доброты», в рамках которого клиенты смогут поставить подпись под обещанием совершить добрый поступок и получат приятные подарки. Добрый поступок не должен быть значительным.

Считаются самые простые действия, например позвонить другу или обнять того, кто в этом нуждается.

Monki надеется, что контракты доброты, которые будут распространяться в магазинах с 22 марта по 25 марта, запустят цепную реакцию любви, и благодаря этому в мире станет больше любви и доброты.

Для Monki главным в жизни всегда была и будет любовь. От поддержки девушек и признания важности любви к себе до отстаивания права на любовь для каждого человека, какого бы партнера он ни выбрал. Такая кампания побудит людей сделать преумножение добра и любви естественной частью своей повседневной жизни.

А ты уже сделал добрый поступок сегодня?