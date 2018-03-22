Образ дня: «черный лебедь» Белла Хадид в платье Dior с декольте в рюшах и обнаженной спиной

Супермодель показала идеальную фигуру в тюлевом черном платье Dior с пышной юбкой, обнаженной спиной и скульптурным декольте в рюшах. Рискованное платье обнажило грудь Беллы Хадид сбоку, однако удержало баланс на грани приличия. Девушка обошлась минимум аксессуаров, остановившись на нескольких кольцах, а ее длинные волосы стилисты завязали в высокий хвост. Красавица Белла и ее сестра Джиджи — одни из самых узнаваемых манекенщиц. Однако посланница Dior недавно призналась, что уверенность в себе пришла к ней совсем недавно. В последнем интервью Cosmopolitan Белла рассказала, что лишние килограммы и чересчур тонкие брови в подростковом возрасте сильно мешали любить себя. Как выглядела Белла Хадид всего несколько лет назад и что в ней изменилось — WMJ.ru уже рассказывал тебе здесь. Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото:Instagram, Global Look Press