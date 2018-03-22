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Лучшие платья Риз Уизерспун
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Лучшие платья Риз Уизерспун
Instyle.ru
2 часа назад
Женский форум
Друзья знают ее как веселую хохотушку. В кинобизнесе о ней говорят как о железной леди. А на красной дорожке
Риз Уизерспун
всегда королева.
К головокружительному фэшн-успеху Риз методом шла проб и ошибок двадцать с лишним лет блондинкам.
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