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Лучшие платья Риз Уизерспун
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Лучшие платья Риз Уизерспун 

Instyle.ru 2 часа назад
Друзья знают ее как веселую хохотушку. В кинобизнесе о ней говорят как о железной леди. А на красной дорожке Риз Уизерспун всегда королева.
К головокружительному фэшн-успеху Риз методом шла проб и ошибок двадцать с лишним лет блондинкам.
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