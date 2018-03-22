Лучшие платья Риз Уизерспун

Друзья знают ее как веселую хохотушку. В кинобизнесе о ней говорят как о железной леди. А на красной дорожке Риз Уизерспун всегда королева.

К головокружительному фэшн-успеху Риз методом шла проб и ошибок двадцать с лишним лет блондинкам.