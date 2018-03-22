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Модная тенденция сезона: поп-арт и яркие цвета
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Модная тенденция сезона: поп-арт и яркие цвета 

BurdaStyle.ru 2 часа назад
Фото: BurdaStyle.ru
Например, Раф Симонс выстроил коллекцию обновленного Calvin Klein именно вокруг вселенной Энди Уорхола и его работ в стиле поп-арт.
Фото: @calvinklein
Иногда это — прямые цитаты, принты, взятые из произведений самого Уорхола.
Фото: @calvinklein
В других случаях — яркие сочетания цветов, например, как в этом случае, жёлтого и синего.
Фото: @calvinklein
Жёлтый+красный — тоже классическое сочетание, свойственное поп-арту.
Фото: @gucci
Смелые сочетания цветов и принтов показали в этом сезоне и Gucci.
Фото: @gucci
Фото: @gucci
Эту же тенденцию можно заметить и в показах других марок, например, Prada.
Фото: @prada
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