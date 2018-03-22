Модная тенденция сезона: поп-арт и яркие цвета

Например, Раф Симонс выстроил коллекцию обновленного Calvin Klein именно вокруг вселенной Энди Уорхола и его работ в стиле поп-арт.

Фото: @calvinklein

Иногда это — прямые цитаты, принты, взятые из произведений самого Уорхола.

Фото: @calvinklein

В других случаях — яркие сочетания цветов, например, как в этом случае, жёлтого и синего.

Фото: @calvinklein

Жёлтый+красный — тоже классическое сочетание, свойственное поп-арту.

Фото: @gucci

Смелые сочетания цветов и принтов показали в этом сезоне и Gucci.

Фото: @gucci

Фото: @gucci

Эту же тенденцию можно заметить и в показах других марок, например, Prada.

Фото: @prada

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