Модная тенденция сезона: поп-арт и яркие цвета 

Например, Раф Симонс выстроил коллекцию обновленного Calvin Klein именно вокруг вселенной Энди Уорхола и его работ в стиле поп-арт.
Фото: @calvinklein
Иногда это — прямые цитаты, принты, взятые из произведений самого Уорхола.
Фото: @calvinklein
В других случаях — яркие сочетания цветов, например, как в этом случае, жёлтого и синего.
Фото: @calvinklein
Жёлтый+красный — тоже классическое сочетание, свойственное поп-арту.
Фото: @gucci
Смелые сочетания цветов и принтов показали в этом сезоне и Gucci.
Фото: @gucci
Фото: @gucci
Эту же тенденцию можно заметить и в показах других марок, например, Prada.
Фото: @prada
Жакет А-силуэтаКороткий жакет А-силуэта с контрастными геометричными вставками спереди и сзади — для тех, кто хочет стать обладательницей поистине эсклюзивной вещи! Модель с воротником-стойкой застегивается на крючки с петлями. Размеры 34-44Вам потребуется: Креп…165в корзину