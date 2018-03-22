Показ коллекции Louis Vuitton пройдет на Лазурном берегу 

Французский модный Дом проведет показ новой круизной коллекции Cruise 2019 на Лазурном берегу в городке Сен-Поль-де-Ванс. Шоу состоится 28 мая в стенах музея современного искусства Fondation Maeght (Фонд Маг).
Фонд Маг был спроектирован каталонским архитектором Жозелом Льюисом Сертом в 1964 году для крупного коллекционера и торговца искусством Эме Мага и его супруги Маргариты. Открывшийся здесь художественный музей продолжает работать и по сей день. Его собрание насчитывает более 10 тысяч произведений искусства, в том числе работы Марка Шагала, Василия Кандинского, Брама ван Вельде, Альберто Джакометти, Жоржа Брака и Жоана Миро.
Напомним, ранее Chanel, Gucci и Max Mara также поделились подробностями предстоящих круизных шоу. Так, Карл Лагерфельд устроит показ 3 мая в парижском дворце Гран-Пале, а Алессандро Микеле представит новую коллекцию 30 мая в Алискампе, знаменитом некрополе Арля во французском Провансе. Max Mara проведут показ круизной линейки в итальянском городе Реджо — Эмилия — месте, где модный дом был основан.