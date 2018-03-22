Характерный герой: тренды мужской моды сезона

Женщине всегда приятно, когда ее мужчина шикарно выглядит и следит за собой. А если ваш избранник пока, к сожалению, не обладает умением стильно одеваться, с нашей помощью вы можете преподать ему несколько модных уроков.