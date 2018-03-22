«Преступление и наказание»: новая коллекция бренда, который отшивают в колонии

Молодой петербургский бренд «Преступление и наказание» (Crime x Punishment, CXP) — единственный и неповторимый в своем роде, потому что шьют одежду для него заключенные Ленобласти. Основали его двое друзей: дизайнер Леонид Вильнер и организатор вечеринок Михаил Сидоров

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Миша всегда отлично рисовал, а потом его чуть не «закрыли», и, когда пронесло, Сидоров решил заниматься тем, что ему нравится: музыкой, дизайном и одеждой. В 2011-м они познакомились с Леонидом, у которого уже тогда был бренд Saint-P Apparel, и начали вместе над ним работать. А шесть лет спустя запустили CXP.

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Интересно, что ориентирован бренд преимущественно на западную аудиторию, и судя по тому, что сегодня Hypebeast опубликовал лукбук новой коллекции CXP, дела у петербуржцев идут в гору. Смотрим новинки.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/prestuplenie-i-nakazanie-novaya-kollektsiya-brenda-kotoryj-otshivayut-v-kolonii/