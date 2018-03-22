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Какое нижнее белье носили в СССР?
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Какое нижнее белье носили в СССР? 

Anews 1 час назад
Фото: Anews
Вероятно, рейтузы с начесом могли испортить семейную жизнь многим современным девушкам. Ведь в таком белье мало кто может выглядеть сексуально. А глядя на нижнее белье СССР современная молодежь не может сдержать приступа смеха. Давайте же разденем советских барышень и посмотрим, что за белье носили в СССР.
Как говорится, в СССР секса не было. Соответственно, и нижнее белье для женщин создавалось невзрачное. Иногда забывали даже об удобстве такого предмета гардероба, однако самое главное назначение он, естественно, выполнял. Начиная с 40-х годов на территории Советского Союза появился особый стандарт, по которому и должно было создаваться все белье. Никакой речи о разнообразии форм и цветов, разумеется, и не могло быть. Кроме того, ограничивали советских модниц в выборе ткани и даже размерах!Существовали только 1, 2, и 3 размеры. А если у вас была «нулевка» или «четверка», то это ваши проблемы.
Многим модницам приходилось идти на ухищрения, лишь бы заполучить красивое белье. Кто-то доставал контрабанду, другие же брались шить сами. Позже появились и первые каталоги белья, а в 70-х на рынок прочно вошли чешские колготки и немецкие комбинации. Модное белье умудрялась находить муза Маяковского. Кстати говоря, вот те самые рейтузы с начесом. И пусть выглядят непривлекательно, зато тепло. В СССР всегда знали: любить можно в любой одежде, главное — что в душе у человека. ​
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