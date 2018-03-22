Все и сразу! Лили-Роуз Депп представляет тинт для губ и щек Rouge Coco Lip Blush от Chanel

Хмурая зимняя погода наконец сменяется веселой капелью и первым солнышком, а значит, пришло время напевать Love Me TRender и демонстрировать нежность и женственность. Юная Лили-Роуз Депп будет делать это с помощью воздушных платьев Chanel и нового тинта Rouge Coco Lip Blush.

Это средство 2 в 1 — самый простой способ получить все и сразу. Пара капель нежного шелковистого геля на скулы — и у вас естественный девичий румянец. Коснитесь тинтом губ — и вам обеспечен «взрыв» цвета. У Rouge Coco Lip Blush легкий матовый эффеки и нелипкая увлажняющая формула из шести заманчивых оттенков.

Впридачу к тинтам у Chanel вышли новые оттенки лаков Le Vernis Longue Tenue с зеркальным блеском — чтобы весенний образ был безупречен в буквальном смысле до кончиков пальцев.