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Шпильки и мятный костюм в духе принцессы Дианы: глубоко беременная Кейт Миддлтон остается образцом стиля
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Шпильки и мятный костюм в духе принцессы Дианы: глубоко беременная Кейт Миддлтон остается образцом стиля 

WMJ.ru 4 часа назад
Фото: WMJ.ru
На симпозиум в Королевском медицинском обществе, посвященный науке и благотворительности, сияющая Кейт Миддлтон прибыла костюме мятного цвета: платье-футляре и пальто с бантом. Крой и цвет выбранного герцогиней наряда очень напоминают любимые фасоны принцессы Дианы, матери мужа Кейт принца Уильяма. Покойная Диана обожала все оттенки зеленого и с удовольствием дополняла строгие образы игривыми деталями, так что наверняка одобрила бы этот look!
Отметим, что несмотря на подходящую к концу третью беременность Кейт Миддлтон продолжает носить шпильки. На этот раз ее выбор пал на замшевые лодочки цвета беж на каблуке умеренной высоты. А как тебе беременный стиль любимой всеми британцами герцогини?
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Фото:East News
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