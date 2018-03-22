Шпильки и мятный костюм в духе принцессы Дианы: глубоко беременная Кейт Миддлтон остается образцом стиля

На симпозиум в Королевском медицинском обществе, посвященный науке и благотворительности, сияющая Кейт Миддлтон прибыла костюме мятного цвета: платье-футляре и пальто с бантом. Крой и цвет выбранного герцогиней наряда очень напоминают любимые фасоны принцессы Дианы, матери мужа Кейт принца Уильяма . Покойная Диана обожала все оттенки зеленого и с удовольствием дополняла строгие образы игривыми деталями, так что наверняка одобрила бы этот look!

Отметим, что несмотря на подходящую к концу третью беременность Кейт Миддлтон продолжает носить шпильки. На этот раз ее выбор пал на замшевые лодочки цвета беж на каблуке умеренной высоты. А как тебе беременный стиль любимой всеми британцами герцогини?

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Фото:East News