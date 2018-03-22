Все параллельно: 18 самых модных вещей в полоску

Брюки и юбки

Предлагаем начать составление своего весенне-летнего гардероба с полосатой юбки-карандаш или брюк с широкими штанинами. Такие легко сочетать с однотонными футболками и рубашками, а также подбирать самые стильные аксессуары.

Топы

Полосатый топ предлагаем носить не только с джинсами, но и с полосатыми низом. Так делает Оливия Палермо (смотри заставку к статье), и получается, надо сказать, очень даже круто!

Сеты

Брючный костюм или жакет с шортами — обязательно присмотритесь к полосатым сетам. Вам ничего и делать не надо, потому что такой ансамбль говорит сам за себя. Останется только добавить яркие мюли или эспадрильи и можно смело покорять модный Олимп.

Обувь, сумки и аксессуары

А еще можно найти очень крутые кеды или даже платок и украсить полоской свой излюбленный наряд. А сумки и шарфы можно носить уже сейчас.