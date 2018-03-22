Ещё
Все параллельно: 18 самых модных вещей в полоску
Далее:
Читайте также:
Ещё

Все параллельно: 18 самых модных вещей в полоску 

SNCmedia.ru 4 часа назад
Брюки и юбки
Предлагаем начать составление своего весенне-летнего гардероба с полосатой юбки-карандаш или брюк с широкими штанинами. Такие легко сочетать с однотонными футболками и рубашками, а также подбирать самые стильные аксессуары.
Топы
Полосатый топ предлагаем носить не только с джинсами, но и с полосатыми низом. Так делает Оливия Палермо (смотри заставку к статье), и получается, надо сказать, очень даже круто!
Сеты
Брючный костюм или жакет с шортами — обязательно присмотритесь к полосатым сетам. Вам ничего и делать не надо, потому что такой ансамбль говорит сам за себя. Останется только добавить яркие мюли или эспадрильи и можно смело покорять модный Олимп.
Обувь, сумки и аксессуары
А еще можно найти очень крутые кеды или даже платок и украсить полоской свой излюбленный наряд. А сумки и шарфы можно носить уже сейчас.
SNCmedia.ru: последние новости
10 модных правил, которые не работают в 2018 В тренде: как звезды стритстайла носят красные ботильоны Как при помощи одежды звезды мстят своим бывшим
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Парень неделю прожил в женском общежитии и обомлел139
Камилла называла принцессу Диану коровой и мышью10
На выброс: эти вещи выдают провинциальность1
Седокова рассказала, почему расстается с мужчинами6
Эти продукты оказались опасными для здоровья13
Видео
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
01:00
Тимати и Шишкова объединились ради дочери
Звёзды
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
00:41
Парень неделю прожил в женском общежитии и обомлел
Психология
01:43
У Абдулова нашлась внебрачная дочь?
Звёзды
00:42
Знаменитые женщины, которые достались не мужчинам
Звёзды
00:59
Раскрыт секрет свадебного торта принца Гарри
Звёзды
03:45
«Я его смерти не ждала»
Психология
00:29
Рената Литвинова шокировала фанатов
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение