Весне дорогу: Наташа Королева и Зара облачились в яркие наряды на юбилее Ильи Резника

Отметим, что знаменитости перед выходом в свет серьезно подготовились к юбилею Резника и блистали перед фотографами в лучших нарядах. Так, певица Наташа Королева и певица Зара решили разнообразить хмурую погоду и выбрали для вечера яркие наряды.

Королева появилась на юбилее у Резника в синем платье с большим вырезом на груди. Особое внимание публики привлекла цветастая юбка с воланами и массивные серьги в тон. Певица Зара также решила примерить яркий наряд — ее длинное платье было желтого цвета с серебряным узором. И если внешний вид Зары был признан очень элегантным, то цветастое платье Королевой сделало ее похожей на цыганку и вызвало вопросы у пользователей.

фото: Борис Кудрявов/Экспресс-газета