Весне дорогу: Наташа Королева и Зара облачились в яркие наряды на юбилее Ильи Резника 

Недавно Илья Резник отметил юбилей — ему исполнилось 80 лет. На днях в Кремле состоялся юбилейный концерт, на котором присутствовали почти все звезды отечественного шоу-бизнеса, в том числе и Наташа Королева, Владимир Пресняков, Полина Гагарина, певица Азиза и многие другие, а также сама Алла Пугачева, которая долгое время была в ссоре с Резником. Коллеги помирились лишь в 2016 году на концерте Раймонда Паулса и теперь общаются также тесно, как и прежде.
Отметим, что знаменитости перед выходом в свет серьезно подготовились к юбилею Резника и блистали перед фотографами в лучших нарядах. Так, певица Наташа Королева и певица Зара решили разнообразить хмурую погоду и выбрали для вечера яркие наряды.
фото: Борис Кудрявов/ Экспресс-газета
Королева появилась на юбилее у Резника в синем платье с большим вырезом на груди. Особое внимание публики привлекла цветастая юбка с воланами и массивные серьги в тон. Певица Зара также решила примерить яркий наряд — ее длинное платье было желтого цвета с серебряным узором. И если внешний вид Зары был признан очень элегантным, то цветастое платье Королевой сделало ее похожей на цыганку и вызвало вопросы у пользователей.
фото: Борис Кудрявов/Экспресс-газета