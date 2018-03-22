Как и с чем носить мокасины

Мокасины — это обувь, которая была придумана индейцами. Хотя вряд ли ты найдешь что-то общее между современными стильными мокасинами и их североамериканским прототипом, который не имеет четко выраженного решения по конструкции. Разные племена носили разнообразные мокасины в различных временных рамках.

Однако мы все равно считаем, что современные мокасины, даже итальянские, стоимостью в несколько тысяч долларов, являются данью уважения удобной индейской обуви, которую носили на охоте, рыбалке, войне и в повседневной жизни. Конечно же, итальянцы внесли свою лепту в историю мокасин, а именно: они начали позиционировать этот вид обуви как обувь для езды на спортивных и гоночных автомобилях. Тем самым мокасины стали чрезмерно популярным явлением на волне побед итальянской автомобильной промышленности и итальянских гонщиков.

Вообще этот вид обуви крепко связан с практичностью и мужественностью — в этом мы убеждены. Вот только с чем их носить? С золотыми пистолетами? Или есть более цивилизованные варианты?

Носят ли мокасины с носками

Стоит ли носить мокасины с носками? С большей вероятностью нашим ответом будет твердое «нет». Но есть случаи, когда мокасины легко сочетаются с носками, а именно: с носками тонкими, короткими, легкими, а не спортивными. Их расцветка должна быть яркая, но сочетающаяся с цветом самих мокасин (белые носки не надевай).

Мокасины не для формальности, но и не для спорта Нельзя назвать мокасины обувью для официоза. Но это и не спортивная обувь. Какие из этого можно сделать выводы? Все просто: мокасины созданы для повседневной одежды, в особенности для повседневной жизни водителя (с ними удобно жать на педали и не уставать от этого).

Классические комбинации

По всем этим причинам мокасины отлично сочетаются с бриджами, укороченными брюками, легкими чиносами. В качестве верха лучше использовать либо рубашки поло, либо рубашки с короткими рукавами; футболки тоже подойдут.

Также можно попробовать надеть мокасины вместе с джинсовыми шортами, но в таком случае следует подбирать мокасины легких оттенков, которые не будут слишком странно выглядеть на фоне цвета классической джинсовой ткани. Если хочешь носить мокасины вместе с костюмом-двойкой, то подумай об этом несколько раз, прежде чем решаться на такой шаг. В принципе, ты можешь это сделать, если находишься за рулем. В остальных случаях — подбери под костюм более подходящую обувь.

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