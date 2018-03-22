Как сшить платье и пуловер по одной выкройке

По одной выкройке из ШЛиБ 1/2018 мы предлагаем сшить сразу три модели — пуловер и два платья.

Пуловер с воротником-хомутомШирокий воротник-хомут, который хорошо тянется, позволяет носить этот полосатый пуловер не только обычным образом, а еще в нескольких вариациях: с вырезом кармен, лодочкой или на одно плечо. С джинсами образ получится непринужденным.0в корзину Пуловер-тельняшка давно перешел в разряд базовых вещей, необходимых каждой моднице. Особый шик нашей модели придают рукава 3/4 и большой воротник-хомут.

Платье прилегающего крояСигнальный цвет, прилегающий крой, мини-длина — в этом платье повышенное внимание к тебе со стороны противоположного пола гарантировано! Модель шьется точно так же, как платье 4 С, но без нижней оборки.0в корзину Ни один парень не сможет устоять перед девушкой в коротком красном платье, повторяющем все изгибы фигуры! Непременные составляющие образа: гладкая прическа, красная помада на губах и каблуки.

Платье с пышной оборкой внизуПлатье с флоральным принтом и пышной оборкой внизу придется по вкусу романтичным натурам. Модная сейчас длина миди вносит ностальгическую нотку. Драпирующийся воротник превосходно обыгрывает плечи.0в корзину За счет эластичных лент, притачанных к припускам боковых швов, на платье спереди и сзади образуется изящная драпировка. Лучше всего к моделям средней длины подходит обувь на каблуках.

Размеры 34-44 Вам потребуется Пуловер 4 А трикотажное полотно с эластаном 2,00–2,00–2,10–2,10–2,10–2,10 м шириной 140 см; эластичная лента 0,60 м шириной 5 мм.

Платье 4 В трикотажное полотно с эластаном 2,75–2,75–2,80–2,80–2,80–2,80 м; эластичная лента 1,35 м шириной 5 мм.

Платье 4 С трикотажное полотно с эластаном 3,20–3,20–3,25–3,25–3,25–3,25 м; эластичная лента 1,35 м шириной 5 мм.

Для моделей А, В, С: флизелин формбанд шириной 12 мм.

Кроме того: • карандаш • ножницы для бумаги • сантиметровая лента • линейка • портновские булавки • портновский мелок • ножницы для раскроя и маленькие ножницы для рукоделия • игла швейной машины • ручная игла для шитья • нитки для шитья • двойная игла швейной машины

Рекомендуемые ткани: только биэластичные трикотажные полотна, трикотажные полотна с эластаном.

Как шить трикотаж на швейной машинке: 5 способов

Перед раскроем Детали бумажной выкройки для пуловера и платьев приведены на листе выкроек 2. Они расположены так, что все детали можно вырезать. Каждый размер имеет определенные контурные линии. Таким образом, детали бумажной выкройки следует вырезать по контурным линиям соответствующего размера. Если потребуется одна модель в нескольких размерах, детали бумажной выкройки со всей разметкой следует переснять на шелковую бумагу. Для деталей a и b детали бумажной выкройки не предусмотрены. Их следует вычертить прямо на трикотажном полотне (см. план раскладки). Размеры, включая припуски шириной 1 см, приведены в разделе «Детали выкройки».

Детали выкройки

Пуловер А: 1 Перед со сгибом 1 x 2 Спинка со сгибом 1 x 3 Рукав 2 x a) воротник длиной 86–88–90–92–94–96 см и шириной 60 см.

Платье В: 1 Перед со сгибом 1 x 2 Спинка со сгибом 1 x 3 Рукав 2 x a) воротник длиной 86–88–90–92–94–96 см и шириной 60 см.

Платье С: 1 Перед со сгибом 1 x 2 Спинка со сгибом 1 x 3 Рукав 2 x a) воротник длиной 86–88–90–92–94–96 см и шириной 60 см. b) 2 части оборки длиной по 86–88–90–92–94–96 см и шириной по 22 см.

Подготовка ткани

Чтобы готовая вещь не села после первой стирки, мы рекомендуем перед пошивом выстирать ткань и, если качество позволяет, высушить ее в сушильной машине. Также предварительная стирка поможет избавиться от нежелательных примесей. Затем ткань следует хорошо отутюжить — это облегчит раскрой.

План раскладки План раскладки находится на листе выкроек. Он показывает наиболее рациональный способ расположения деталей бумажной выкройки на ткани. Как правило, ткань складывают вдвое лицевой стороной внутрь. Сложенная вдвое ткань не должна скользить. Сначала следует приколоть все детали бумажной выкройки, а затем выкроить их.

Долевая нить Обратить внимание на то, чтобы стрелка направления долевой нити/петельного столбика была параллельна кромкам/сгибу ткани/трикотажного полотна.

Припуски Детали бумажной выкройки не содержат припусков на швы и по срезам. Их следует вычертить прямо на трикотажном полотне (см. шаг 1).

Шаг 1. Раскрой

Детали бумажной выкройки наложить на трикотажное полотно согласно плану раскладки и приколоть. Вокруг деталей бумажной выкройки разметить с помощью линейки и портновского мелка припуски: по нижним срезам переда, спинки и рукавов — 2 см, по всем остальным срезам и на швы — 1 см. Для трикотажного полотна в полоску обратить внимание на раппорт полос по низу переда и спинки. Совместить поперечные метки 4 на переде и рукавах. Детали выкроить.

Шаг 2. Остальные детали

Деталь a вычертить прямо на трикотажном полотне с помощью линейки и портновского мелка. Для С: вычертить две детали b. Размеры, включая припуски шириной 1 см, приведены в разделе «Детали выкройки» для всех моделей. Детали выкроить (рисунок для A и B).

Шаг 3. Линии швов и разметка

Прежде чем отколоть детали бумажной выкройки, портновским мелком следует разметить на рукавах, переде и спинке поперечные метки. У горловины разметить линии середины переда и спинки. Если все припуски вычерчены на одинаковую ширину, то контуры деталей (линии швов и низа) можно не переводить.

Шаг 4. Флизелин формбанд

Флизелин формбанд — это клеевая прокладка в виде ленты шириной 12 мм, с цепным швом, предназначенная для укрепления косых или скругленных срезов. Флизелин формбанд приутюжить с изнаночной стороны вдоль срезов горловины переда и спинки, а также вдоль верхних срезов рукавов так, чтобы цепной шов флизелина лежал на расстоянии 1 см от среза, а более широкая часть лежала на припуске.

Шаг 5. Рекомендации по работе с трикотажными полотнами

Чтобы сохранить эластичность, детали кроя из трикотажных полотен стачивают специальным эластичным стежком или узкой зигзагообразной строчкой. При работе с тонкими трикотажными полотнами рекомендуется использовать иглу джерси с закругленным острием. При прокалывании она раздвигает нити полотна и, таким образом, не повреждает его. Для подгибки низа используется двойная игла швейной машины (см. шаг 10).

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Шаг 6. Сколоть и стачать детали

Перед стачиванием детали сложить лицевой стороной к лицевой стороне и сколоть портновскими булавками. Если булавки вколоты перпендикулярно линии шва, строчку можно проложить медленно, не вынимая булавки. Или: булавки можно удалять при стачивании одну за другой. Прерывая строчку, следует убедиться, чтобы игла швейной машины оставалась в трикотажном полотне.

Шаг 7. Модели А–С. Боковые швы Перед сложить со спинкой лицевыми сторонами. Сколоть боковые срезы, совместив поперечные метки. Стачать боковые срезы (контрольная метка 1) сверху до нижнего среза. В начале и в конце каждого шва выполнить закрепки.

Шаг 8. Модели А–С. Припуски швов обметать

Припуски каждого шва обметать вместе зигзагообразной строчкой.

Совет: предварительно проверить строчку на сложенном вдвое ненужном лоскуте трикотажного полотна. Стежки не должны стягивать трикотажное полотно. При необходимости следует ослабить натяжение ниток.

Припуски боковых швов заутюжить на спинку.

Шаг 9. Модели А–С. Швы рукавов

Рукава сложить вдоль пополам изнаночной стороной внутрь, сколоть срезы. Выполнить швы рукавов (контрольная метка 2) сверху до нижних срезов. Припуски швов обметать зигзагообразной строчкой (см. шаг 8) и заутюжить в одну сторону.

Шаг 10. Модели А–С. Подгибка низа рукавов

Припуски по нижним срезам рукавов заутюжить на изнаночную сторону на 2 см и приколоть. В швейную машину вставить двойную иглу. Установить две катушки ниток и вдеть их в двойную иглу (см. инструкцию к швейной машине). Нижние края рукавов отстрочить на расстоянии 1,7 см (стежок прямой, длина стежка ок. 3 мм). Верхние нитки образуют параллельные строчки, нижние нитки — зигзагообразные стежки.

Как выполнить подгибку низа в изделиях из трикотажа без помощи распошивальной машины

Шаг 11. Модели А–С. Втачать рукава

Каждый рукав вколоть в пройму лицевой стороной к лицевой стороне, совместив поперечные метки 4 на рукаве и переде, а также шов рукава с боковым швом. Рукав вколоть и втачать. Припуски шва обметать вместе и заутюжить на рукав сверху до начала скругления.

Шаг 12. Модели А–С. Воротник

Воротник сложить вдоль пополам изнаночной стороной внутрь. Сколоть и стачать срезы длиной 60 см (= задний средний шов). Припуски шва разутюжить. Воротник сложить пополам изнаночной стороной внутрь. Сколоть открытые срезы.

Шаг 13. Модели А–С. Разметить боковые края воротника

Вдоль открытых срезов воротника с помощью булавки разметить линию середины переда напротив шва. Воротник сложить, совместив линию середины переда с линией середины спинки (швом). Разметить боковые края воротника сначала булавками, а затем мелком.

Шаг 14. Модели А–С. Присборить воротник с помощью эластичной ленты

От эластичной ленты отрезать два отрезка длиной по 28 см. Эластичные ленты наложить на воротник поверх линий, приколоть у верхнего и нижнего срезов так, чтобы концы лент выступали у срезов на 5 см. Середину каждой ленты приколоть к середине вычерченной линии. Эластичную ленту на концах удерживать и растянуть по ширине воротника. Эластичные ленты притачать к воротнику зигзагообразным стежком. Концы эластичной ленты срезать.

Шаг 15. Модели А–С. Втачать воротник

Воротник вколоть в горловину лицевой стороной к лицевой стороне, совместив линии середины переда и линии середины спинки. Открытые срезы воротника при этом лежат на припуске, а шов воротника совмещается с линией середины спинки. Эластичные ленты лежат на изнаночной стороне воротника и совмещаются с поперечными метками на рукавах. Воротник растянуть до ширины горловины и втачать.

Шаг 16. Модели А–С. Отстрочить горловину

Припуски шва обметать вместе. Воротник отвернуть вверх, а припуски шва заутюжить вниз. Горловину отстрочить вдоль шва втачивания воротника двойной иглой швейной машины (см. шаг 10), закрепив припуски.

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Шаг 17. Модели A, B. Подгибка низа

Припуск на подгибку низа зутюжить на изнаночную сторону на 2 см и приколоть с лицевой стороны. Нижний край отстрочить с лицевой стороны двойной иглой швейной машины на расстоянии 1,7 см (см. шаг 10).

Шаг 18. Модели B, C. Эластичная лента

Платье вывернуть на изнаночную сторону. На боковых швах с помощью булавок разметить поперечные метки и середину между ними. От эластичной ленты отрезать два отрезка длиной по 36 см. Разметить середину (18 см) и на концах карандашом отмерить по 5 см.

Шаг 19. Модели B, C. Присборить боковые швы с помощью эластичной ленты

Эластичную ленту приколоть с каждой стороны к припускам бокового шва сверху внизу и посередине. Концы выступают у поперечных меток на 5 см. Эластичную ленту удерживать сверху и посередине, растянуть и притачать зигзагообразной строчкой. Оставшуюся часть эластичной ленты от середины до низа растянуть и притачать таким же образом. Концы эластичных лент срезать.

Шаг 20. Модель C. Оборка низа/боковые швы Части оборки сложить лицевыми сторонами и сколоть короткие срезы. Выполнить боковые швы. Припуски швов обметать и разутюжить.

Шаг 21. Модель С. Подгибка низа оборки

Нижний срез оборки заутюжить на изнаночную сторону на 1 см и приколоть с лицевой стороны. Нижний край отстро¬чить с лицевой стороны двойной иглой швейной машины на расстоянии 7 мм. По верхнему срезу оборки с помощью мелка или портновских булавок разметить середину между боковыми швами (= линии середины переда и спинки). Таким же образом разметить линии середины переда и спинки по нижнему срезу платья.

Шаг 22. Модель С. Присборить оборку

Для присборивания по верхнему срезу оборки проложить две параллельные строчки крупным стежком на расстоянии 7 мм от среза, закончив их у боковых швов и оставив на конце каждой строчки длинные нитки. Срез присборить на нижних нитках до длины нижнего среза переда и спинки плюс по 5 см для каждой стороны.

Шаг 23. Модель С. Притачать оборку

Оборку приколоть к нижнему срезу платья лицевой стороной к лицевой стороне, совместив боковые швы и размеченные линии середины переда и спинки. Оборку притачать плотным зигзагообразным стежком между строчками присборивания. Нижний срез платья растянуть до длины оборки. Таким образом, шов останется эластичным.

Шаг 24. Модель С. Приутюжить шов притачивания оборки

Припуски шва обметать. Оборку отвернуть вниз, а припуски шва заутюжить вверх. Приутюжить только перед и спинку, но не оборку, чтобы не примять сборочки. Нитки строчек присборивания вытянуть.

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