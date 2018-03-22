Модные ботинки, которые сочетаются с платьями: 12 идеальных пар

Армейские ботинки

Берцы и ботинки Dr. Martens станут прекрасным дополнением к длинному платью в мелкий цветочный принт. Важно выбирать модель с декольте, коротким рукавом или асимметричным подолом. Альтернативой будет темное мини-платье с гипюровой кокеткой и вставками на рукавах. Грубые ботинки на шнуровке

Эта укороченная версия армейских ботинок по-новому раскроется в образе с твидовым платьем А-силуэта и дутой курткой. Поклонницы нестандартных решений могут примерить платье-свитер из светлого мохера. Немаловажную роль в подобных луках играют трендовые аксессуары: радужная сумка-ведро, стильные очки, берет или кепи. Дезерты

Гармоничнее всего эти замшевые ботинки смотрятся в комплектах с коротким платьем с завышенной линией талии, бомбером или свободным пиджаком. Интересно выглядят платья с запахом в полоску или клетку: образовавшиеся диагональные линии визуально вытягивают силуэт. Аутфит с монохромным платьем можно разнообразить принтованной сумкой или платком. Короткие ботинки с ковбойским каблуком

Вариация на тему ковбойских сапог — один из самых удачных выборов обуви под платье, так как это сочетание подходит для женщин любого возраста. Подобные ботинки дают простор для творчества, ведь можно экспериментировать и с нарядами в стиле бохо, и со сдержанным моделями, например, черным платьем простого кроя. Прекрасным сочетанием для таких ботильонов станут короткие принтованные платья от магазина Trolls. Изделия разработаны в Великобритании.

Платье Barbour, Trolls, цена: от 9 880 руб.,

заказать: +7 (495) 740-90-58 Платье Barbour, Trolls, цена: от 10 400 руб.,

заказать: +7 (495) 740-90-58 Челси из лакированной кожи

Если вам нравятся ткани со сложным геометричным или абстрактным рисунком, то сочетайте их с челси из лакированной кожи. Хорошо в таких аутфитах работают платья любой длины с воротником-стойкой. Сверху можно накинуть пальто в тон одного из элементов принта. Мы подобрали для вас отличный вариант для модного сочетания в магазине женской одежды Sweet Lady. Легкое платье с геометрическим рисунком и интересной отделкой горловины прекрасно дополнит лакированную обувь.

Платье «Мозаика» в Sweet Lady, цена: от 3 690 руб.

ГДЕ КУПИТЬ? Что: платье

Где: магазин женской одежды Sweet Lady

Телефон: +7 (909) 084-92-81 Сайт: sweetlady.yapokupayu.ru Instagram: @sweet_lady_74 Белые челси

Если же пестрые материалы вас не вдохновляют, то монохромные платья можно сочетать с белыми челси. Девушкам и женщинам с большим размером ноги следует с осторожностью носить такие ботинки, так как они визуально удлиняют стопу. Выход из такой ситуации — челси на платформе или грубой подошве. Так будет складываться впечатление, что вы сознательно выбрали массивную обувь. Монохромные платья мы подобрали для вас в интернет-магазине одежды и белья VISÀVIS.

Платье VISÀVIS, цена: от 1 899 руб.,

заказать: +7 (343) 375-82-52 Платье VISÀVIS, цена: от 2 199 руб.,

заказать: +7 (343) 375-82-52 Ботинки джодпур

Это невысокие ботинки с круглым мыском и ремешками на щиколотке (изначально были предназначены для верховой езды). Они идеально впишутся в ансамбли с легкими платьями в горох с завышенной линией талии. Опция для смелых девушек — платья в бельевом стиле. Также приветствуются шляпы любого фасона. Для подобного сочетания мы подобрали для вас легкие платья в бельевом стиле в магазине монобрендовой одежды Milano Moda.

Платье CRISTINAGAVIOLI​ в Milano Moda,

цена: 9 050 руб. со скидкой 20%, заказать: +7 (800) 333-44-87 Платье FRACOMINA​ в Milano Moda,

цена: 5 850 руб. со скидкой 50%, заказать: +7 (800) 333-44-87 Бордовые замшевые ботильоны

Ботильоны оттенка бургунди из замши облагородят любой образ. Маленькое черное платье А-силуэта, пестрое с заниженной талией или модель в стиле сафари плюс плотные колготки — аутфит готов! Неброское украшение на шее, браслет, очки, шляпа или часы в тон обуви завершат наряд.

Ботильоны с перфорацией Corsocomo,

цена: от 14 800 руб., заказать: +7 (800) 333-03-46 Ботильоны замшевые Corsocomo,

цена: от 13 800 руб., заказать: +7 (800) 333-03-46 Ботильоны с металлическим блеском

В этом сезоне такие ботинки стали хитом. Их можно скомбинировать с платьем-свитером и пиджаком оверсайз (и отправиться так на выставку современного искусства). Или же создать оригинальный ансамбль с платьем в этническом стиле специально для тематической вечеринки или творческого вечера. Белые ботильоны

Не меньший простор для фантазии предоставляют белые ботильоны. По-новому будет выглядеть платье с замысловатым принтом в дуэте со свитером оверсайз. Отважные девушки могут пойти еще дальше и сочетать джинсы, воздушное платье и клетчатый пиджак из тонкой шерсти. Стильные воздушные платья вы можете подобрать в бутике дизайнерской одежды Masha Goryacheva.

Платье «Круиз» от Маши Горячевой,

цена: от 16 900 руб., заказать: +7 (987) 955-06-55 Платье «Сьюзи​» от Маши Горячевой,

цена: от 5 900 руб., заказать: +7 (987) 955-06-55 Ботильоны-носки

Этот вид обуви в тренде не первый год, поэтому звезды стритстайла успели освоить и его. Они предлагают довольно неоднозначные комплекты, например, собранные из ярко-желтых ботинок, платья из органзы, пиджака мужского кроя и сумки с анималистичным принтом. Менее затейливый ансамбль — платье миди, джинсовка и темно-синие ботильоны. Монобрендовый магазин одежды Sportalm предлагает принтованное платье миди с разрезами по бокам. Платье изготовлено из легкой ткани, с акцентом на линии талии — отличное сочетание с ботильонами-носками.

Платье миди в Sportalm, цена: от 17 060 руб.

ГДЕ КУПИТЬ? Что: платье

Где: монобрендовый магазин Sportalm

Телефон: +7 (812) 640-80-40 Сайт: www.sportalm.spb.ru Ботильоны под змеиную кожу

Такая обувь удачно смотрится с воздушными платьями с широкими воротниками, а также с платьями в бельевом стиле. Опытные модницы могут усложнять комбинацию джинсами и косухой или даже завязать подол шелкового платья в узел. Узнайте, как носить другую актуальную обувь этой весной:

С чем носить женские грубые ботинки: модные правила Самая модная обувь на весну: с чем сочетать оксфорды Непромокаемая женская обувь: удобно, стильно, комфортно и модно!