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Из железа и стали: пресс Даутцен Крез просто огонь
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Из железа и стали: пресс Даутцен Крез просто огонь 

WDay.ru 4 часа назад
Фото: WDay.ru
Модель ностальгирует по своему отдыху в Бразилии и опубликовала снимок в купальнике.
Многие современные модели перестали следить за своими формами и позволяют себе выходить на подиум с целлюлитом и дряблым животом, как например Белла Хадид на показе Victoria’s Secret. Но некоторые знаменитые девушки, даже покинув ряды ангелов, все равно остаются в отличной форме и могут дать фору любой модели.
На днях 33-летняя Даутцен Крез опубликовала снимок в Instagram, где стоит с беременной Кэндис Свейнпол в купальниках. Это фотография была сделана во время их совместного отпуска в Бразилии пару месяцев назад.
Глядя на Даутцен кажется, что ее пресс действительно стальной. По всей видимости, звезда очень много тренировалась, чтобы ее живот был таким, и это не смотря на то, что она родила двоих детей.
Секрет в том, что она занимается спортом чуть ли не с самого детства: она ездила в школу только на велосипеде и продолжает кататься на нем и сейчас. К тому же, она занимается боксом, прыгает на скакалке. Даже во время своих беременностей она занималась спортом, чтобы потом было легче приходить в форму.
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