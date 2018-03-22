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Как при помощи одежды звезды мстят своим бывшим
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Как при помощи одежды звезды мстят своим бывшим 

SNCmedia.ru 4 часа назад
Фото: SNCmedia.ru
Принцесса Диана
Судьба Леди Ди была далеко не легкой, а постоянные измены мужа и его роман с Камиллой Паркер Боулз совсем добили принцессу. Но справлялась она с этими трудностями всегда на ура. А самым запоминающимся для нас стало ее «платье-месть», которое она надела на ужин Vanity Fair. Тогда Принц Чарльз признался в своих изменах Диане и любви к Камилле в документальном фильме.
Белла Хадид
Тяжело представить хоть одного человека, который так эффектно бы мстил своему бывшему, как это делала Белла. Начиная от показа Victoria’s Secret, на котором модель появилась в прозрачном платье Julien MacDonald, а потом еще и прошлась по подиуму, задев TheWeeknd. Но отдельной похвалы стоит прозрачный обтягивающий комбенизон Alexander Wang на Met Gala. Вот так вот ты заставляешь бывшего кусать локти!
Джиджи Хадид
Не только Белла может эффектно появиться на публике после расставания, но и ее сестра тоже. После расставания с Джо Джонасом Джиджи пришла на мероприятие в белом платье, которое, мягко говоря, подчеркивало ее выдающиеся формы и длинные ноги. А еще она тогда прическу сменила, и все только о ней и говорили. Браво! А что она после разрыва с Зейном сделает?
Элизабет Херли
Вряд ли Элизабет Херли смогла переплюнуть свой выход в платье Versace на булавках, в котором она появилась под ручку с тогдашним бойфрендом Хью Грантом. Но зато до сих пор дает жару, снимаясь в откровенных сценах с молодыми актерами в сериалах (все же помнят откровенную сцену Нейта и Дианы в «Сплетнице»?)
Тейлор Свифт
Мы совершенно уверены, что Тейлор Свифт сменила столько парней, потому что ей необходимо творческое вдохновение. Не будешь же на пустом месте выдавать хиты о своих возлюбленных, которых было всего-то 2. Но помимо очередной песни после разрыва Тейлор может показать и свою шикарную фигуру! К примеру, после расставания с Гарри Стайлсом Тейлор начала одеваться намного сексуальнее, а белое платье на People Choice Awards сказало все за певицу. Мы тоже всегда знали, что Гарри «were trouble».
Дженнифер Энистон
Наверное, самый болезненный звездный разрыв пережила Дженнифер Энистон, когда Бред Питт бросил ее ради Анджелины Джоли. Дженнифер не стала тягаться с сескуальной подружкой бывшего и вела себя сдержанно и достойно. А мы в восторге от ее первого выхода в качестве single girl в платье Chanel. Настоятельно советуем Вам следовать примеру Джен.
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