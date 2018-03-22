Ещё
Коллекции американских дизайнеров попали в street-style отчеты из Москвы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Коллекции американских дизайнеров попали в street-style отчеты из Москвы 

WMJ.ru 3 часа назад
Фото: WMJ.ru
Неделя моды каждый сезон вызывает ажиотаж среди Московских модников, каждый стремится подобрать образ круче, чтобы попасть в объективы зарубежных изданий. В нашей галерее ты найдешь самые интересные аутфиты. Кстати, этот сезон Mercedes-Benz Fashion Week Russia стал рекордным по вниманию со стороны международных СМИ. Россия находится в фокусе внимания всего мира, а российская мода оказалась основным источником ярких новостей из Москвы.
На неделю моды #MBFWRussia аккредитовались десятки изданий из США, Великобритании, Германии, Италии, Франции, Китая, Кореи, Японии, в том числе WWD, Purple, Buzzfeed, Fashionista, I-D, Forbes, Huffington Post, Vanity Fair, Welt, Yahoo.com и многие другие. В Москву приехали корреспонденты редакций журналов Vogue из США, Италии, Китая и Японии, Elle из США, Франции и Канады. Телеканал Euronews открыл специальный раздел на сайте, посвящённый Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Телеканал Fashion TV осуществлял прямые трансляции на своих интернет-платформах и поддерживал показы в соцсетях.
Среди звезд street-style также был отмечен дизайнер Heron Preston, чья коллекция футболок с изображением Владимира Путина очень быстро покорила модников столицы.
О Blake Patterson
На выставке DEBUT SHOWCASE, Блейка заметили продюсеры из «Проекта подиум», который был удостоен премии Emmy Award. Летом 2015 года Блейк прошел кастинг на 14-й сезон шоу. Во время проекта Блейк выиграл конкурс на производство из нетрадиционных материалов для Macy's FRONT ROW 2015. В 2016 году Блейк создал совместную коллекцию для женщин и мужчин, в которой объединил классику, модерн и экстравагантность. Его дизайн всегда запоминается и выражает уверенность, женственность, утонченность, порой страсть. Блейк Паттерсон специализируется на индивидуальном пошиве коктейльных и вечерних платьев, комбинезонов и других вещей. Коллекции Блейка были опубликованы в таких изданиях, как San Francisco Chronicle, California Apparel News, Feminine Magazine, Superior Magazine, deVour, Forbes и Haute Living. Кроме того, Блейк создал костюмы для нескольких голливудских независимых фильмов, включая Headshop режиссера Кима Басса. Блейк в настоящее время проживает в Лос-Анджелесе, Калифорния.
Титульный партнер Недели моды — Mercedes-Benz.
Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, Вконтакте, Instagram и Telegram!
Фото: пресс-служба
WMJ.ru: последние новости
10 вещей, от которых нужно избавиться навсегда, если не хочешь прослыть провинциалкой Как отличить дизайнерскую вещь от подделки: 5 явных признаков Кепки, тигры, джинсовые трусы и ботфорты: Бритни Спирс стала лицом новой ретро-кампании Kenzo
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Парень неделю прожил в женском общежитии и обомлел139
Камилла называла принцессу Диану коровой и мышью9
На выброс: эти вещи выдают провинциальность1
Седокова рассказала, почему расстается с мужчинами6
Эти продукты оказались опасными для здоровья13
Видео
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
01:00
Тимати и Шишкова объединились ради дочери
Звёзды
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
00:41
Парень неделю прожил в женском общежитии и обомлел
Психология
01:43
У Абдулова нашлась внебрачная дочь?
Звёзды
00:42
Знаменитые женщины, которые достались не мужчинам
Звёзды
00:59
Раскрыт секрет свадебного торта принца Гарри
Звёзды
03:45
«Я его смерти не ждала»
Психология
00:29
Рената Литвинова шокировала фанатов
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение