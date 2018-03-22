Коллекции американских дизайнеров попали в street-style отчеты из Москвы

Неделя моды каждый сезон вызывает ажиотаж среди Московских модников, каждый стремится подобрать образ круче, чтобы попасть в объективы зарубежных изданий. В нашей галерее ты найдешь самые интересные аутфиты. Кстати, этот сезон Mercedes-Benz Fashion Week Russia стал рекордным по вниманию со стороны международных СМИ. Россия находится в фокусе внимания всего мира, а российская мода оказалась основным источником ярких новостей из Москвы.

На неделю моды #MBFWRussia аккредитовались десятки изданий из США, Великобритании, Германии, Италии, Франции, Китая, Кореи, Японии, в том числе WWD, Purple, Buzzfeed, Fashionista, I-D, Forbes , Huffington Post, Vanity Fair, Welt, Yahoo.com и многие другие. В Москву приехали корреспонденты редакций журналов Vogue из США, Италии, Китая и Японии, Elle из США, Франции и Канады. Телеканал Euronews открыл специальный раздел на сайте, посвящённый Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Телеканал Fashion TV осуществлял прямые трансляции на своих интернет-платформах и поддерживал показы в соцсетях.

Среди звезд street-style также был отмечен дизайнер Heron Preston, чья коллекция футболок с изображением Владимира Путина очень быстро покорила модников столицы.

О Blake Patterson

На выставке DEBUT SHOWCASE, Блейка заметили продюсеры из «Проекта подиум», который был удостоен премии Emmy Award. Летом 2015 года Блейк прошел кастинг на 14-й сезон шоу. Во время проекта Блейк выиграл конкурс на производство из нетрадиционных материалов для Macy's FRONT ROW 2015. В 2016 году Блейк создал совместную коллекцию для женщин и мужчин, в которой объединил классику, модерн и экстравагантность. Его дизайн всегда запоминается и выражает уверенность, женственность, утонченность, порой страсть. Блейк Паттерсон специализируется на индивидуальном пошиве коктейльных и вечерних платьев, комбинезонов и других вещей. Коллекции Блейка были опубликованы в таких изданиях, как San Francisco Chronicle, California Apparel News, Feminine Magazine, Superior Magazine, deVour, Forbes и Haute Living. Кроме того, Блейк создал костюмы для нескольких голливудских независимых фильмов, включая Headshop режиссера Кима Басса . Блейк в настоящее время проживает в Лос-Анджелесе, Калифорния.

Титульный партнер Недели моды — Mercedes-Benz.

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Фото: пресс-служба