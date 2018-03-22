Netflix отказался от Gotham и разработал свой собственный шрифт

Netflix представил официальный шрифт Netflix Sans, который будет использоваться во всей айдентике бренда. Разработкой новых текстовых очертаний занималась собственная команда дизайнеров Netflix в сотрудничестве с Dalton Maag.

Представители Netflix поясняют, решение создания собственного шрифта было обусловлено несколькими причинами, главные из которых: высокие затраты на использование шрифта Gotham, а также стремление к абсолютной уникальности бренда.

Дизайнеры отмечают прагматичность и функциональность нового шрифта, подчеркивая, что выглядит он довольно «кинематографично, компактно, чисто и нейтрально».

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