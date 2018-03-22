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В тренде: как звезды стритстайла носят красные ботильоны
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В тренде: как звезды стритстайла носят красные ботильоны 

SNCmedia.ru 1 час назад
Фото: SNCmedia.ru
Деним
Главные модницы применяют новый тренд в обычной жизни. Девушки вовсю гоняют в красных полусапожках, а особенно удачно у них получается сочетать их с джинсами. У Джиджи, например, обувь перекликается с топом, а ее сестра делает акцент только на ноги (может, еще на вырез на груди, но ладно).
Винил
Почему-то вещи из винила смотрятся очень круто с красной обувью. Мы нашли тому много подтверждений у fashion-блргеров. Что ж, надо попробовать, пока еще не жарко.
Принт
А еще красные ботильоны идеально подойдут к платьям и юбкам с принтом. Горох, цветы и этнические мотивы играют новыми нотами, когда в наряде присутствует еще и трендовая обувь.
Total red look
А самым отчаянным модницам советуем попробовать знаменитый полностью красный лук. Начать образ можно с красных полусапог и продолжить юбкой и джемпером.
А вот несколько крутых моделей, с которых можно начать свою коллекцию обуви:
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