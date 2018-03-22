В тренде: как звезды стритстайла носят красные ботильоны

Деним

Главные модницы применяют новый тренд в обычной жизни. Девушки вовсю гоняют в красных полусапожках, а особенно удачно у них получается сочетать их с джинсами. У Джиджи, например, обувь перекликается с топом, а ее сестра делает акцент только на ноги (может, еще на вырез на груди, но ладно).

Винил

Почему-то вещи из винила смотрятся очень круто с красной обувью. Мы нашли тому много подтверждений у fashion-блргеров. Что ж, надо попробовать, пока еще не жарко.

Принт

А еще красные ботильоны идеально подойдут к платьям и юбкам с принтом. Горох, цветы и этнические мотивы играют новыми нотами, когда в наряде присутствует еще и трендовая обувь.

А самым отчаянным модницам советуем попробовать знаменитый полностью красный лук. Начать образ можно с красных полусапог и продолжить юбкой и джемпером.

А вот несколько крутых моделей, с которых можно начать свою коллекцию обуви: