Равшана Куркова, Юлианна Караулова и другие на вечеринке ювелирного бренда 

Вчера вечером в Москве прошел коктейль Golden Suite от Pandora. Ювелирный бренд представил новую линейку украшений Pandora Shine, которая включает себя две коллекции: «Драгоценный рой» и «Золотые лучи». Первыми с новинками ознакомились Равшана Куркова, Анастасия Рагозина, Юлианна Караулова и другие модницы.
Телеведущая Регина Тодоренко выбрала для светского выхода платье с золотым подолом, а Юлия Барановская пришла в спортивном костюме. Равшана Куркова предпочла классику: утепленную синюю миди-юбку и удлиненный жакет в тон, а Юлианна Караулова блеснула в черном кружевном платье.
На протяжении всего вечера для звездных гостей выступали Муся Тотибадзе и Никола Мельников.
Александр Сирадекиан
Ирина Вольская
Муся Тотибадзе
Равшана Куркова
Равшана Куркова
Регина Тодоренко
Регина Тодоренко
Александра Федорова и Юлианна Караулова
Юлианна Караулова и Александра Федорова
Юлианна Караулова
Юлия Барановская
Ясмина Муратович