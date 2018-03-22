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Равшана Куркова, Юлианна Караулова и другие на вечеринке ювелирного бренда
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Равшана Куркова, Юлианна Караулова и другие на вечеринке ювелирного бренда 

Журнал ОК! 1 час назад
Вчера вечером в Москве прошел коктейль Golden Suite от Pandora. Ювелирный бренд представил новую линейку украшений Pandora Shine, которая включает себя две коллекции: «Драгоценный рой» и «Золотые лучи». Первыми с новинками ознакомились Равшана Куркова, Анастасия Рагозина, Юлианна Караулова и другие модницы.
Телеведущая Регина Тодоренко выбрала для светского выхода платье с золотым подолом, а Юлия Барановская пришла в спортивном костюме. Равшана Куркова предпочла классику: утепленную синюю миди-юбку и удлиненный жакет в тон, а Юлианна Караулова блеснула в черном кружевном платье.
На протяжении всего вечера для звездных гостей выступали Муся Тотибадзе и Никола Мельников.
Александр Сирадекиан
Анастасия Рогозина
Ирина Вольская
Лаура Джугелия
Марина Жигалова-Озкан
Муся Тотибадзе
Равшана Куркова
Равшана Куркова
Регина Тодоренко
Регина Тодоренко
Александра Федорова и Юлианна Караулова
Юлианна Караулова и Александра Федорова
Юлианна Караулова
Юлия Барановская
Ясмина Муратович
Ясмина Муратович
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