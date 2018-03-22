Стритстайл по-нашему: что происходило на Манежной в перерывах между показами

Русский народный стритстайл опять угодил в обзоры чужих модных вестников. В этот раз не обошлось без помощи иностранных гостей, в числе которых засветился любимый дизайнер Беллы Хадид , Херон Престон.

Любимый дизайнер Беллы Хадид

Шок-сенсация! Американский дизайнер и бренд, чьи футболки с носками, украшенные простой и понятной надписью «Стиль» взорвали Instagram в начале года, собственной персоной (и в собственной одежде, разумеется) появился на «Манежке». Страсть Престона к кириллице по достоинству оценили не только в России: в собственности американской модели Беллы Хадид, к примеру, аналогичных вещей с биркой Heron Preston набралось уже на полгардероба.

Херон Престон на стритстайле в Москве, @hypebeaststyle

Нишевые бренды

Помимо круглых поясных сумок Gucci и патриотичных вещей с логотипом Гоши Рубчинского , модники двигали в массы и более нишевые бренды-тренды. Так, мы выцепили сразу несколько луков с участием вещей обсуждаемого калифорнийского дизайнера Блейка Патерсона.

Футболка, Blake Patterson

Свитшот, Blake Patterson

Кое-кто оделся по погоде

Такое на неделях моды хоть и редко, но случается. Надо отдать должное столичным стилягам, в этом сезоне многие из них выбрали в пользу здоровья: некоторые основательно утеплились вязаными вещами, а другие спасались от холода помощью многослойных луков. Так или иначе, не можем не похвалить этих ребят.

Столько странных сумок мы давно не видели

В руках блогеры, по большей части, носили что угодно, только не сумки (к счастью, обошлось без муляжей голов): одни погрузили личные вещи в прозрачные авоськи и картонные пакеты, другим хватило и пластиковой имитации tote bag.