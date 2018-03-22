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Стритстайл по-нашему: что происходило на Манежной в перерывах между показами
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Стритстайл по-нашему: что происходило на Манежной в перерывах между показами 

Журнал ОК! 1 час назад
Русский народный стритстайл опять угодил в обзоры чужих модных вестников. В этот раз не обошлось без помощи иностранных гостей, в числе которых засветился любимый дизайнер Беллы Хадид, Херон Престон.
Любимый дизайнер Беллы Хадид
Шок-сенсация! Американский дизайнер и бренд, чьи футболки с носками, украшенные простой и понятной надписью «Стиль» взорвали Instagram в начале года, собственной персоной (и в собственной одежде, разумеется) появился на «Манежке». Страсть Престона к кириллице по достоинству оценили не только в России: в собственности американской модели Беллы Хадид, к примеру, аналогичных вещей с биркой Heron Preston набралось уже на полгардероба.
Херон Престон на стритстайле в Москве, @hypebeaststyle
Нишевые бренды
Помимо круглых поясных сумок Gucci и патриотичных вещей с логотипом Гоши Рубчинского, модники двигали в массы и более нишевые бренды-тренды. Так, мы выцепили сразу несколько луков с участием вещей обсуждаемого калифорнийского дизайнера Блейка Патерсона.
Футболка, Blake Patterson
Свитшот, Blake Patterson
Кое-кто оделся по погоде
Такое на неделях моды хоть и редко, но случается. Надо отдать должное столичным стилягам, в этом сезоне многие из них выбрали в пользу здоровья: некоторые основательно утеплились вязаными вещами, а другие спасались от холода помощью многослойных луков. Так или иначе, не можем не похвалить этих ребят.
Столько странных сумок мы давно не видели
В руках блогеры, по большей части, носили что угодно, только не сумки (к счастью, обошлось без муляжей голов): одни погрузили личные вещи в прозрачные авоськи и картонные пакеты, другим хватило и пластиковой имитации tote bag.
Авторы фото: Ксения Крутова, Чумаков Дмитрий и @hypebeaststyle.
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