Будни работающей женщины и ответ петербургской погоде в весенне-летней коллекции Novaya 

Бренд из Петербурга Novaya выпустил коллекцию на весну — с двусторонними пальто, непромокаемыми тренчами, футуристичными бомберами и идеальными офисными костюмами. Все они — про стиль power dressing, возникший в начале 80-х годов и олицетворяющий образ сильной и независимой женщины. Марка замешала его со своим ДНК, который сформировался еще в 2011-м и ориентируется на петербургские погодные катаклизмы. Образы работающей женщины в лукбуке, снятом Сергеем Ломакиным, подчеркнули офисные кресла и узкие очки из 90-х. Купить их вместе с коллекцией, к сожалению, будет нельзя: марка не делает аксессуары и ориентируется только на выпуск технологичной одежды. Она продается через интернет-магазин Novaya и стоит от 12 до 18 тысяч рублей.