Какие кроссовки носить этой весной

«Побалуйте себя любимую, сделайте себе подарок!» — раньше под этой фразой обычно красовались туфли-лодочки с небезызвестной красной подошвой. А теперь под ней гармоничнее будут смотреться кроссовки, и мы вам объясним почему. Во-первых, на каждом втором показе они шагают в ансамблях и с толстовками, и даже с вечерними платьями. Во-вторых, вместо гонки за it-shoes (примерный перевод был бы: «обувь, которую хотят и о которой говорят все») на каблуках теперь модные журналы инициируют соревнования, у кого кроссовки круче. То какая-нибудь шведская марка выпустит «безымянную» пару вообще без логотипов, то Céline выдаст новый хит, напоминающий кроссовки немецких бабушек, и сразу же поднимается истерия. Ну и в-третьих, спортивная обувь мотивирует, и тут мы ни капельки не лукавим: покупаете себе еще одну пару, и если не в спортзал идти, то уж на прогулку отправляться хочется чаще. Самая желанная пара в этом сезоне, конечно же, сникеры Louis Vuitton . Но мы, девушки рациональные, подобрали вам другие не менее классные варианты.

Сникеры Louis Vuitton (66 500 руб.)

Кроссовки на рифленой подошве

Присмотритесь к этой странной паре: именно она в демократичном варианте выражает то, чего желают дизайнеры от кроссовок в этом сезоне, — чтобы последние выглядели так, как будто вы их одолжили у своего дедушки. И да, белый цвет в кроссовках все еще невозмутимый образец классики.

Кроссовки Fila ($65)

Кроссовки в расцветке металлик

Фразу «Вас ждет блестящее будущее» так и хочется сопроводить соответствующей обувью — в таких сверкающих кроссовках шагать вперед навстречу самым смелым мечтам станет даже как-то легче.

Кроссовки New Balance (6 550 руб.)

Кроссовки с принтом

Эти «цветущие» красавчики заслуживают всех похвал, потому что более позитивной весенней обуви и не придумаешь — легкие, удобные, закрытые и с напоминанием о том, что скоро цветочные принты будут повсюду.

Кроссовки Schutz ($72)

Кеды с контрастной подошвой

Кеды Vans всегда были чем-то вроде культовой обуви для уличных субкультур, пока их не постигла участь стать игрушкой fashionistas — теперь ничем не примечательную модель Old Skool можно встретить даже на неделях моды. Хотя именно эта модель вполне примечательная за счет сочетания мрачного черного и игривого розового.

Кеды Vans ($70)

Кроссовки из кожи

Идеальные бежевые туфли-лодочки, но из мира кроссовок. Кстати, конкурентам назло именно эта пара сделана из натуральной кожи с удобными эластичными ремешками вместо шнурков. Вот уж точно пример обуви, которую захочется снимать только перед сном.

Кроссовки Taryn Rose ($105)

Кроссовки из текстиля

Текстильные кроссовки идеально садятся по форме ноги и по ощущениям от использования напоминают очень комфортные носки с подошвой. Если вы ни разу не пробовали такие модели, то сделайте это грядущим летом — в другое время «мягкие» кроссовки в нашем климате не слишком-то практичны.

Кроссовки Puma (8 370 руб.)

Белые кеды

Если бы сказочные принцессы носили кеды, то их обувь выглядела бы в точности как эти «малышки» — белоснежные кеды с оборками как на детских гольфиках. На другие значения радужного принта не обращаем внимания и, главное, избегаем любой лужи!

Кроссовки Opening Ceremony (14 396 руб.)

Кроссовки с кружевом

Если у кроссовок должна быть праздничная парадно-выходная версия, то вот она, перед вами. В таких кроссовках хочется не бежать на спорт, а, наоборот, прогулять тренировку и отправиться на свидание или на вдохновляющую прогулку по городу наедине с самой собой.

Кроссовки Ganni (€235)

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