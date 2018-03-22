Алена Шишкова примерила шикарное свадебное платье

Образы менялись по возрастающей линии: показ начинался с коротких платьев, а закончился триумфом пышных свадебных нарядов. Финальный аккорд — появление супермодели Алены Шишковой в шикарном белом платье из кружева Шантилье. Значит ли это, что Алена собралась под венец, остается только догадываться, но лучше наслаждаться ее look’ом от именитого модельера.

Humariff уделяет много внимания ручному труду, и не зря, ведь так вещи получаются более «живыми». Для новой коллекции дизайнеры использовали фатин, сложные драпировки, кристаллы Swarovski и металлизированную бахрому. В линии чувствуется уклон в 80-е, стиль которых все время к нам возвращается и не желает сходить с мировых подиумов.

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Текст:Марина Токарева

Фото:Архивы пресс-служб