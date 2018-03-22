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Reebok Classic представил новую модель Classic Leather Flexweave
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Reebok Classic представил новую модель Classic Leather Flexweave 

The Challenger 3 часа назад
Фото: The Challenger
Кроссовки Classic Leather Flexweave — первая новинка бренда в сезоне весна-лето — 2018. Одна из самых популярных моделей в истории компании получила вторую жизнь благодаря применению новой разработки Reebok — революционной технологии плетения ткани Flexweave, из которой выполнен верх кроссовок. Именно это придаёт паре особую лёгкость, прочность и гибкость. Фото: Reebok Фото: Reebok Фото: Reebok Фото: Reebok Фото: Reebok Фото: Reebok Фото: Reebok Classic Leather Flexweave — продолжение глобальной кампании «Классика. Навсегда», лицами которой стали молодые «герои поколения»: певица Ариана Гранде, рэп-дуэт Rae Sremmurd, супермодель Шарина Гутьеррез, рэпер Lil Yachty и другие. В России в рамках кампании проходит тур по четырём городам с участием амбассадоров бренда — Markul, АИГЕЛ, Mnogoznaal и Батишты.
Приобрести новые кроссовки уже можно в официальных магазинах Reebok и Reebok Classic, а также на сайте reebok.ru/alwaysclassic по цене 7 390 рублей. Статьи по теме Reebok Classic представил коллаборацию с московским магазином Brandshop Равшана Куркова стала новым амбассадором Reebok Серия мероприятий «Классика. Навсегда» от Reebok Classic пройдёт в четырёх городах России Oxxxymiron стал одним из героев новой кампании Reebok Classic
Запись «Reebok Classic представил новую модель Classic Leather Flexweave» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.
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