Швейный словарик: что такое американская пройма

Глубокий, диагональный, но при этом плавный вырез, идущий от подмышки до горловины, оставляющий открытыми плечи. При этом линия проймы вырезается практически по линии реглана, а плечевой шов всегда получается очень коротким, ок. 2-2,5 см.

фото: commons.wikimedia.org Своей популярностью этот особенный крой, обнажающий плечи, обязан неподражаемой Мэрилин Монро : американская киноактриса, певица и секс-символ появилась в фильме «Зуд седьмого года» (1955 год) в знаменитом развевающемся белом платье с американской проймой и глубоким V-образным вырезом, произведя созданным образом невероятный фурор.

Американская пройма выгодно подчеркивает красоту плеч и рук, делает образ невероятно женственным и сексуальным. Именно поэтому, такой крой очень часто встречается в вечерней и свадебной моде.

Но и в повседневных блузках, топах и, конечно, платьях американская пройма встречается не реже.

