Самый красивый макияж — украшение для женщины

Для каждой девушке, женщины безумно важен ее внешний вид. Понятно, что во многом все зависит от того, как подобрана одежда, ухожены ли волосы и кожа. Но одну из ключевых ролей играет макияж, который легко может подчеркнуть все ваши достоинства и скрыть недостатки. Именно поэтому макияжу стоит уделять достаточное внимание. Визажисты рассказали сайту МедикФорум о том, что строгих правил по выбору макияжа нет. Помнить нужно только о том, чтобы ваш make up был актуальным и не выбивался из вашего общего образа. Помните об общепринятом положении: вечером яркий и броский макияж, днем — естественный и непринужденный. Дневной макияж не должен выбиваться из вашего повседневного стиля. Легкие штрихи добавят вам изысканности и шарма. Используйте не теплые не яркие оттенки, которые смогут вас оживить. Акцент делайте на естественности и свежести. Легкие румяна и светлая пудра смогут придать вашему внешнему виду легкость и скроют признаки усталости. Если вам привычно использовать тени, то они должны быть нанесены тонким слоем. Уж где вы точно сможете, что называется разгуляться, так это делая вечерний макияж. Здесь можно применять все что угодно, экспериментировать с цветами, пробовать невероятные образы. Следовать стоит только за своим образом. Единственное, что следует помнить, так это то, что макияж должен быть уместным. То есть, в ресторан или кафе вы не должны являться в «боевом раскрасе», с блестками и накладными ресницами. Такой образ скорее подойдет для яркой тематической вечеринки в клубе. Помните еще о том, что делая макияж, необходимо правильно расставляться акценты: должно быть выделено более ярко что-то одно. К примеру, вы можете активно подчеркнуть глаза. В том случае губы должны быть только слегка накрашены. В этом случае не будет в образе диссонанса, и вы не будете выглядеть «разукрашенной матрешкой». Зачастую макияж для женщин — это оружие воздействия на мужчин. При этом мы, милые женщины, часто забываем, что те, ради которых мы собственно и наводим красоту, ценят и любят нас естественными. Именно поэтому давайте себе возможность показывать натуральную красоту. И улыбайтесь чаще, ведь именно счастливая улыбка является самым лучшим макияжем для женщины. Визажисты рассказали о том, какой макияж подходит узкому лицу.