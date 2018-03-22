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Показ коллекции линии haute couture «Поля» Татьяны Парфеновой
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Показ коллекции линии haute couture «Поля» Татьяны Парфеновой 

Собака 3 часа назад
Фото: Собака
Татьяна Парфенова представила свою новую коллекцию линии haute couture «Поля» в отеле «Астория». Шоу открыла группа Angelik Milk, под музыкальное сопровождение которой прошел весь показ. Модели в платьях, будто собранных из цветов, вальсировали под романтические баллады в исполнении вокалистки группы Сары Персефоны. Гости показа, среди которых были певица Татьяна Буланова, футболист Анатолий Тимощук, дизайнер Юлия Матвиенко и многие другие, традиционно завалили Татьяну Валентиновну цветами в знак большой и преданной любви.
Фото: Виталий Коликов
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