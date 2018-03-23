Дорого‐богато: Собчак выбрала платье для дружеских посиделок за 258 тыс. рублей

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала снимок в платье от бренда Valentino, которое она выбрала для «дружеских посиделок». Фотографию Собчак опубликовала в социальной сети Instagram.

Готовлюсь к вечеру! Как же давно я не видела своих друзей!

— Ксения Собчак.

По сообщению ряда СМИ, такой наряд стоит не менее 258 тысяч рублей. Причем, поклонники Собчак платье оценили.

Готовлюсь к вечеру! Как же давно я не видела своих друзей! В @tsum_moscow, wearing @maisonvalentino ❤️

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

22 Мар 2018 в 3:27 PDT Стильно, да и просто красиво

— пользователь Сети.

Ксения вы супер

— комментатор.

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