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Дорого‐богато: Собчак выбрала платье для дружеских посиделок за 258 тыс. рублей
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Дорого‐богато: Собчак выбрала платье для дружеских посиделок за 258 тыс. рублей 

360tv.ru 40 минут назад
Фото: 360tv.ru
Телеведущая Ксения Собчак опубликовала снимок в платье от бренда Valentino, которое она выбрала для «дружеских посиделок». Фотографию Собчак опубликовала в социальной сети Instagram.
Готовлюсь к вечеру! Как же давно я не видела своих друзей!
— Ксения Собчак.
По сообщению ряда СМИ, такой наряд стоит не менее 258 тысяч рублей. Причем, поклонники Собчак платье оценили.
Готовлюсь к вечеру! Как же давно я не видела своих друзей! В @tsum_moscow, wearing @maisonvalentino ❤️
Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)
22 Мар 2018 в 3:27 PDT  Стильно, да и просто красиво
— пользователь Сети.
Ксения вы супер
— комментатор.
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