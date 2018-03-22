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Cелена Гомез выпустит коллекцию одежды
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Cелена Гомез выпустит коллекцию одежды 

WMJ.ru 3 часа назад
Фото: WMJ.ru
Стиль новой линейки соотвествует стилю Селены: такой же уверенный и женственный. Коллекция будет состоять из повседневной и верхней одежды, но не останутся в стороне и кожаные аксессуары — типичный почерк Coach.
«Я всегда с большим удовольствием работаю с Селеной, ведь у нее просто невероятный вкус» — рассказывает креативный директор бренда Стюарт Виверс. — «Нам хотелось привнести свежие и необычные идеи в новом сезоне. Я был впечатлен видением Селены и ее подходу к созданию коллекции».
Певица анонсировала запуск коллекции на своей страничке в Instagram, выставив фотографию с нежном-розовом атласном платье и клатчем Coach.
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Текст:Марина Токарева
Фото:Instagram.com, архивы пресс-служб
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