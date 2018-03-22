Корона не жмет! Самые стильные royalty недели

Королева Иордании Рания и королева Нидерландов Максима. Дамы считаются образцом стиля. И вот на этой неделе они наконец встретились. Модное противостояние завершилось дружеской ничьей: критики высоко оценили эффектные пальто и вечерние платья обеих монархинь.

Кейт Миддлтон . Герцогиня Кембриджская вот-вот родит, но держит модную марку — носит на девятом месяце беременности джинсы skinny и женственные наряды оттенка мяты.

Королева Елизавета II . Если почтенная британская монархиня решила, что оранжевый — хит сезона, то так оно и будет. Ведь слово женщины, занимающей трон 66 лет, — закон.

Фото: Gettyimages.ru, Splash News