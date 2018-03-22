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Корона не жмет! Самые стильные royalty недели
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Корона не жмет! Самые стильные royalty недели 

Instyle.ru 2 часа назад
Королева Иордании Рания и королева Нидерландов Максима. Дамы считаются образцом стиля. И вот на этой неделе они наконец встретились. Модное противостояние завершилось дружеской ничьей: критики высоко оценили эффектные пальто и вечерние платья обеих монархинь.
Кейт Миддлтон. Герцогиня Кембриджская вот-вот родит, но держит модную марку — носит на девятом месяце беременности джинсы skinny и женственные наряды оттенка мяты.
Королева Елизавета II. Если почтенная британская монархиня решила, что оранжевый — хит сезона, то так оно и будет. Ведь слово женщины, занимающей трон 66 лет, — закон.
Фото: Gettyimages.ru, Splash News
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