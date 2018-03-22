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H&M воспел женщину в новом ролике
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H&M воспел женщину в новом ролике 

Sostav.ru 2 часа назад
Фото: Sostav.ru
Бесконечно можно смотреть на три вещи: на огонь, на воду и на то, как в рекламных роликах ищут то феминистский, то сексистский, то расистский подтекст. Рекламная кампания бренда H&M опять в центре внимания.
Лицами рекламного ролика, который продвигает весеннюю коллекцию 2018 года, стали американские актрисы Вайнона Райдер и Элизабет Олсен.
Танцевальное видео, как посчитали многие, буквально кричит о силе и независимости женского пола.
Ролик начинается с того, что Элизабет Олсен променяла мужчину на девушку — на время танца, разумеется. Её жест быстро подхватили — и вот, кажется, уже вся женская часть города кружится в зажигательном танце, а мужчинам осталось лишь, недоумевая, смотреть на всё происходящее.
Ролик создан совместно с агентством Adam & Eve/DDB London и снят в Буэнос-Айресе.
«Мне нравится, что кампания воспевает женщин с той стороны, с которой это выглядит максимально достоверно. Очень свежий взгляд на привычные вещи. Современный мир нуждался в такой позиции: женщина хочет быть радостной и счастливой с самой собой и своими подругами, а не надевать подобную маску только для мужчин», — отмечает Вайнона Райдер.
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