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Miu Miu выпустили футболки по мотивам короткометражек Women’s Tales
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Miu Miu выпустили футболки по мотивам короткометражек Women’s Tales 

The Blueprint 2 часа назад
Фото: The Blueprint
Miu Miu выпустили капсульную коллекцию футболок, посвященную серии короткометражных фильмов The Miu Miu Women’s Tales — кинематографическому проекту бренда о роли женственности в двадцать первом веке. Футболки имеют 15 вариантов принта — кадра из короткометражки — по одному на каждую вышедшую серию. Вещи из специальной коллекции уже можно купить в нескольких бутиках Miu Miu (среди них — московский в Столешниковом переулке), а также онлайн.
Одну из серий Women’s Tales, режиссером которой стала Дакота Фаннинг, смотрите тут.
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