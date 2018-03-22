Miu Miu выпустили футболки по мотивам короткометражек Women’s Tales

Miu Miu выпустили капсульную коллекцию футболок, посвященную серии короткометражных фильмов The Miu Miu Women’s Tales — кинематографическому проекту бренда о роли женственности в двадцать первом веке. Футболки имеют 15 вариантов принта — кадра из короткометражки — по одному на каждую вышедшую серию. Вещи из специальной коллекции уже можно купить в нескольких бутиках Miu Miu (среди них — московский в Столешниковом переулке), а также онлайн.