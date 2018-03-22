Что такое стиль «леди Лайк»?

«Леди Лайк» — стиль в одежде, который подчеркивает женские формы (талию, бедра, плечи). Стилю присущи простота и изящество, женственность и минимализм. Основа гардероба «леди Лайк» — пышные юбки или юбки-карандаши с баской, приталенные платья с открытыми плечами. Минимум аксессуаров, которые органично вписываются в образ: элегантная шляпка, яркая брошь в виде цветка, небольшого размера сумочка или клатч.

Послевоенное время было крайне тяжелым, в дефиците была одежда, обувь, косметика, аксессуары. Все, что оставалось в гардеробе модниц того времени, — простого кроя юбки и строгие блузы. На основе таких простых вещей и начал развиваться стиль «леди Лайк».

Считается, что первым этот стиль в 1947 году продемонстрировал Кристиан Диор в своей революционной коллекции под названием New Look. Во всех его моделях присутствовал узкий лиф, талия была слегка завышена и максимально подчеркнута за счет пояса. Еще одним законодателем этого стиля был Юбер Живанши с его легендарными изящными платьями. Иконами стиля «леди Лайк» того времени были Жаклин Кеннеди и муза Живанши Одри Хепберн . Их преемница сегодня — Кейт Миддлтон

Комплект из коллекции весна-лето 1947 года, фото: Victoria and Albert Museum, London

Кейт Миддлтон, фото: REX/Shutterstock

Стритстайл с миланской Недели моды, фото: Silvia Olsen/REX/Shutterstock

Стритстайл с британской Недели моды, фото: Silvia Olsen/REX/Shutterstock

Айми Сонг, фото: Silvia Olsen/REX/Shutterstock

Влада Рослякова, фото: Wayne Tippetts/REX/Shutterstock

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