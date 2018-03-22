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Канье Уэсту грозит суд! Что случилось?
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Канье Уэсту грозит суд! Что случилось? 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Канье Уэст (40) не только популярный рэпер, но и успешный дизайнер. Его бренд Yeezy покорил людей по всему миру, а как гениально он рекламирует свои творения… После того, как жена Канье Ким Кардашьян (37) «выгуляла» почти всю его новую коллекцию, Уэст сделал скрины из ее Instagram и расклеил их по всей Калифорнии.
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Но, как оказалось, дела у рэпера с фэшн-бизнесом все равно идут неважно. Канье отказали в регистрации Yeezy как торговой марки для предметов одежды. К слову, Уэст владел названием с 2013 года, но в 2017-м вдруг решил отказаться от продления регистрации для своей модной линии. Оставив за собой только Yeezy Boost — название его кроссовок.
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И вот, как только Канье решил зарегистрировать одежду под уже известным именем своего бренда, он узнал, что им уже владеет китайская компания Fujian Baby Network Technology Co, которая и Yeezy Boost хочет забрать себе. Кажется, суда не избежать.
Ждем продолжения.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kane-uestu-grozit-sud-chto-sluchilos/
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