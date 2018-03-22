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Белла Хадид вышла в свет в роскошном открытом платье (фото)
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Белла Хадид вышла в свет в роскошном открытом платье (фото) 

Журнал ОК! 57 минут назад
Белла Хадид, которая с 2016 года выступает амбассадором бьюти-линейки Dior с 2016 года, стала главной героиней приема по случаю открытия выставки Dior: The Art of Color, что состоялось в Шанхае. Выставка приурочена к выходу одноименной книги, в которой создатели собрали лучшие бьюти-образы за всю историю бренда.
Для мероприятия Белла выбрала роскошное черное платье Dior в пол и с пышной юбкой. Открытая спинка и рюши в районе декольте позволили рассмотреть прекрасную фигуру модели. В качестве обуви она подобрала черные лодочки, а завершили ее образ высокий хвост, гладкая укладка и спокойный мейкап с акцентом на глаза.
Белла Хадид
Белла Хадид, как и ее старшая сестра Джиджи, славится своим отменным чувством стиля. Она может удивлять, шокировать или вдохновлять своими нарядами, ей подражают, ее ненавидят, но оставаться безразличным к ней (и тому, что она делает) трудно. На днях поклонники обсуждали ее эффектный наряд в ретро-стиле — белый комбинезон свободного кроя с широкими лацканами и ремнем.
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