В Автограде проходит выставка «Весенний салон»

Лучшие производители товаров из России и ближнего зарубежья собрались в эти дни в Тольятти. Там проходит традиционная сезонная выставка «Весенний салон».

Тысячи необходимых товаров на любой вкус и в одном месте. Тольяттинцы спешат на сезонную выставку «Весенний салон», которая в эти дни проходит в спортивном комплексе «Олимп». Специалист по рекламе выставочного центра «Экспо-Тольятти» Надежда Морозова прокомментировала: «Сегодня открылась выставка „Весенний салон“ в СК „Олимп“, которая будет работать еще на протяжении трех дней — 23, 24 и 25 марта. На выставке представлены разнообразные товары: одежда для детей и взрослых, современные украшения, ароматные специи, кожгалантерея и еще много всего интересного».

На выставке свою продукцию представляют только лучшие производители из России и стран ближнего зарубежья. Это более 150 участников, поэтому и выбор — действительно большой. Каждый посетитель найдет здесь именно то, что нужно: «Обычно сюда приходим, весной, осенью. Когда здесь проводят такие ярмарки, мы с удовольствием их посещаем. Много интересного в ассортименте и разнообразии, можно выбрать», — делятся своими впечатлениями посетители. «Тут хорошие льняные вещи продают. Ну и так, по мелочи: платки, палантины очень хорошие, интересные. Бельё, шапочки».

Головным уборам на выставке — внимание особое. Тольяттинский мастер Анна Мынкова представила свою весенне-летнюю коллекцию женских шляпок. Это эксклюзив, ручная работа и только натуральные материалы: велюр, фетр, соломка синамей. Модели на все случаи жизни: «Самые популярные весенние цвета — это яркие цвета. Красный, синий, голубой, светлые тона. Очень модный в этом сезоне цвет — ультрафиолет. Очень модные шляпы с полями, но обычно шляпа подбирается не по моде, а к лицу: то, что носите вы, то, что идет вам». Верно подобранная шляпка поможет скрыть недостатки и выгодно подчеркнуть достоинства лица. Это головной убор, который никогда не выйдет из моды, ведь женственность и утонченность — всегда в тренде. «Они все очень разные — под любую форму головы, под любую форму ушей. То есть они и глубокие, и всякие. Я считаю, тут каждый найдет на свой вкус».

Кстати, мастер может изготовить головной убор на заказ или даже переделать старую модель, изменив ее до неузнаваемости. Выбрать эксклюзивную шляпку, которая станет ярким акцентом вашего неповторимого образа, можно на выставке «Весенний салон». Она будет работать в спортивном комплексе «Олимп» в Тольятти до 25 марта включительно.