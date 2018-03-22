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Алессандра Амбросио и Джиджи Хадид вышли в снегопад в слишком легких нарядах
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Алессандра Амбросио и Джиджи Хадид вышли в снегопад в слишком легких нарядах 

Журнал ОК! 3 часа назад
Недавний снегопад в Нью-Йорке знаменитости восприняли не как погодный катаклизм, а как вызов — и решили, что теплая одежда им совершенно ни к чему. Так, модель Алессандру Амбросио папарацци сфотографировали в совсем легком комбинезоне One Teaspoon Calvary Utility Jumpsuit защитного цвета, светлых кедах и солнцезащитных очках (а ее сумочка могла бы стать прекрасным дополнением к наряду для весеннего фестиваля Coachella).
Против ветра и мокрого снега модель, недавно расставшаяся с мужем после десяти лет совместной жизни, шла смело, но прелести погоды, судя по всему, успела прочувствовать и оценить.
Алессандра Амбросио
Алессандра Амбросио
Алессандра Амбросио
Джиджи Хадид тоже не стала обращать внимание на выкрутасы погоды и оделась легко — в укороченные джинсы, темный свитер и любопытные алые ботильоны-«носки», словно украшенные звездной россыпью. Образ модель дополнила солнцезащитными очками, как и ее коллега Алессандра, и интересной сумкой с принтом и меховой опушкой.
Джиджи Хадид
Джиджи Хадид
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