Роковая! Дочь Лепса может и носит юбку с опасным разрезом до бедра

В Москве состоялся показ дома моды Humariff. В рамках Недели моды в Москве бренд представил коллекцию «Деваю» осень/зима 2018-2019. Оценить модели собрались и звездные гости. В числе прочих была замечена и дочь Григория Лепса Инга. Для выхода в свет красавица-актриса выбрала черно-белый ансамбль из блузки с высоким воротником и юбки с огромным разрезом сбоку. С нарядом Инга не прогадала. Казалось бы, ничего яркого и кричащего, но разрез на юбке придавал девушке особый шарм и сексуальность. А как тебе такой наряд Инги? Ты бы осмелилась надеть подобную модель юбки для выхода в свет? Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото:Instagram, пресс-служба