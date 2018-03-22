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Роковая! Дочь Лепса может и носит юбку с опасным разрезом до бедра
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Роковая! Дочь Лепса может и носит юбку с опасным разрезом до бедра 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
В Москве состоялся показ дома моды Humariff. В рамках Недели моды в Москве бренд представил коллекцию «Деваю» осень/зима 2018-2019. Оценить модели собрались и звездные гости. В числе прочих была замечена и дочь Григория Лепса Инга. Для выхода в свет красавица-актриса выбрала черно-белый ансамбль из блузки с высоким воротником и юбки с огромным разрезом сбоку. С нарядом Инга не прогадала. Казалось бы, ничего яркого и кричащего, но разрез на юбке придавал девушке особый шарм и сексуальность.
А как тебе такой наряд Инги? Ты бы осмелилась надеть подобную модель юбки для выхода в свет?
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Фото:Instagram, пресс-служба
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