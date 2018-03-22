Самый дешевый способ быть в моде этой весной!

Пару лет назад от сочетания носков с открытыми каблуками модники бы получили инфаркт. Но все изменилось: уже несколько сезонов этот тренд не выходит из моды! В ожидании потепления рассказываем, почему это круто, откуда пошла эта мода и с чем такое носить.

Все началось с того, что в далеком 2015 дизайнера Стефано Габбана высмеяли за фотографию в сандалиях с носками в Instagram. Пришлось выкручиваться: на следующем показе Dolce & Gabbana модели продефилировали в носках и каблуках!

Невероятно, но факт: через год босоножки и каблуки с носками стали настоящим дресс-кодом недели моды.

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И в это же время блогер Леандра Медин начала выкладывать такие образы в своем Instagram. И у нее есть чему поучиться: девушка мастерски сочетает носки с любым образом!

У нас амбассадорами этого движения по праву можно считать Мирославу Думу и Нино Элиаву.

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На волне популярности летней обуви в сочетании с носками родилась новая идея: модель-гибрид в виде полусапог, имитирующих носки с туфлями. Fendi выпустил такие полосатые, Off-White — c пайетками, Celine — из спандекса, а Демна Гвасалия даже выпустил сапоги-колготы!

А в этом сезоне на пике популярности новая модификация тренда: капроновые носки! После выхода Кендалл Дженнер на Каннском кинофестивале на неделе моды в Лондоне в сентябре модели Topshop представили новую коллекцию в сетчатых носках, а на показе Anya Hindmarch — в телесных гольфах. Но всех обскакали Dolce & Gabbana: в коллекции осень-зима 2018 у моделей на ногах сетчатые носки с украшениями и каблуками.

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Все еще сомневаешься, что это для тебя? Смотри, как круто можно их еще носить!

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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/samyj-deshevyj-sposob-byt-v-mode-etoj-vesnoj/