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Самый дешевый способ быть в моде этой весной!
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Самый дешевый способ быть в моде этой весной! 

Peopletalk 2 часа назад
Фото: Peopletalk
Пару лет назад от сочетания носков с открытыми каблуками модники бы получили инфаркт. Но все изменилось: уже несколько сезонов этот тренд не выходит из моды! В ожидании потепления рассказываем, почему это круто, откуда пошла эта мода и с чем такое носить.
Все началось с того, что в далеком 2015 дизайнера Стефано Габбана высмеяли за фотографию в сандалиях с носками в Instagram. Пришлось выкручиваться: на следующем показе Dolce & Gabbana модели продефилировали в носках и каблуках!
Невероятно, но факт: через год босоножки и каблуки с носками стали настоящим дресс-кодом недели моды.
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И в это же время блогер Леандра Медин начала выкладывать такие образы в своем Instagram. И у нее есть чему поучиться: девушка мастерски сочетает носки с любым образом!
У нас амбассадорами этого движения по праву можно считать Мирославу Думу и Нино Элиаву.
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На волне популярности летней обуви в сочетании с носками родилась новая идея: модель-гибрид в виде полусапог, имитирующих носки с туфлями. Fendi выпустил такие полосатые, Off-White — c пайетками, Celine — из спандекса, а Демна Гвасалия даже выпустил сапоги-колготы!
А в этом сезоне на пике популярности новая модификация тренда: капроновые носки! После выхода Кендалл Дженнер на Каннском кинофестивале на неделе моды в Лондоне в сентябре модели Topshop представили новую коллекцию в сетчатых носках, а на показе Anya Hindmarch — в телесных гольфах. Но всех обскакали Dolce & Gabbana: в коллекции осень-зима 2018 у моделей на ногах сетчатые носки с украшениями и каблуками.
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Все еще сомневаешься, что это для тебя? Смотри, как круто можно их еще носить!
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/samyj-deshevyj-sposob-byt-v-mode-etoj-vesnoj/
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