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Арбузы, рыба и морковь: дизайнеры представили челябинцам новые модные тенденции
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Арбузы, рыба и морковь: дизайнеры представили челябинцам новые модные тенденции 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
Модельеры, приехавшие в Челябинск со всего Уральского федерального округа, представили свои коллекции на фестивале моды «Платье города — 2018». В показе приняли участие как профессиональные модели, так и известные политики, спортсмены и журналисты. Все они примерили яркие и смелые образы. Какие тенденции сейчас в моде — смотрите в фоторепортаже 74.ru.
Модный показ добавил настроения Ирине Гехт, Вадиму Евдокимову и Сергею Шалю
Цветы — организатору фестиваля Светлане Клименко
На суд жюри и зрителей представили ВИП-дефиле, одиночные и групповые коллекции. Завершил вечер внеконкурсный показ профессиональных дизайнеров.
Красный цвет — для сильной женщины
А синий цвет считается цветом удачи, спортсменам она часто нужна. На фото Олег Строгонов
Министр культуры Алексей Бетехтин с артистизмом предстал перед зрителями
А заместитель губернатора Сергей Шаль не стал подниматься на сцену, он наблюдал за происходящим из зала
Вышивка в тренде
Образ стильной и уверенной в себе женщины примерила на себя сенатор от Челябинской области Ирина Гехт, копанию на подиуме ей составил министр культуры региона Алексей Бетехтин.
Какой же вечер может обойтись без кружева?
В показе также приняли участие заслуженный тренер России Олег Строгонов, блогер София Гудим, председатель совета благотворительного движения помощи онкобольным детям «Искорка» Евгения Майорова, шоумен Иван Уткин, телеведущая Ульяна Зайкова, журналист Дмитрий Щапов.
Ожидаем солнечного лета
Летние овощи добавят красок любому наряду
В тренде оказалось объёмное кружево, стразы, вышивка.
Всем летним нарядам модельеры добавили сочные краски. Арбузы, рыба и морковь — вот чем будут удивлять нас в новом сезоне.
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